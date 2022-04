”PENTRU COPII” scrie pe una dintre rachetele ce au vizat gara din Kramatorsk- VIDEO Ultimul bilanț: 40 de morți. 10 sunt copii

UPDATE: Primarul Oleksander Honcharenko susține că până în prezent 40 de oameni au murit, printre victime fiind și 10 copii.

Gara din Kramatorsk, bombardată de ruși, era folosită pentru evacuarea civililor din zonele atacate de trupele Rusiei. Iar rușii nu erau nici pe departe străini de această informație.

”Pe fragmentul rachetei care a lovit gara din #Kramatorsk, este vizibilă o inscripție în rusă: ”Pentru copii”.” arată un video publicat pe Twitter.

On the fragment of the missile that hit the train station in #Kramatorsk, an inscription in #Russian, "For Children," is visible. pic.twitter.com/DAek1bvG6c