Pe ce se aștepta Mircea Badea să cheltuiască Selly banii

Recent, Selly a făcut inventarul cheltuielilor sale, după ce opinia publică s-a inflamat de faptul că vloggerul a spus că are cheltuieli de 10.000 - 20.000 de euro pe lună:

„Hai să vă spun cât de ușor se cheltuie banii, că nu fac extravaganțe, nu stau pe iahturi, etc. Numai chiria unde stau e 3000 de euro, un apartament de 130 de metri pătrați într-un cartier rezidențial, foarte premium, din Băneasa. Nu mănânc mâncare gătită, nu are cine să-mi facă mâncare gătită și nu am timp să-mi gătesc. Mănânc la restaurant în fiecare zi și când mă duc să mănânc cheltui minim 100 de euro pe zi numai pe mâncare. 3.000 chiria + 3.000 pe restaurant, ajung la 6.000 de euro.

Pe zona de cumpărături de haine, merg foarte rar, pentru că detest, dar când merg cheltui vreo 2.000 de euro. Deci am ajuns la 7.000 de euro pe lună. Când ies la club, de vreo două ori pe lună, cheltui vreo 500 de euro pe ieșire. Am ajuns la 8.000 de euro“, a spus Selly.

Așteptările lui Mircea Badea

Mircea Badea, prezent fiind la emisiunea „În Fața Națiunii“, la Antena 3 CNN, a spus la ce așteptări avea de la Selly în privința cheltuielilor:

„E sărac! Asta o să comentez diseară. Dânsul explică în detaliu. Eu mă așteptam să-mi spună, pentru că dânsul a lansat la un moment dat un manifest pentru educație, care a fost preluat de televiziune, și cât cheltuiește pe cărți pe lună, că trebuie să fie undeva. Așa mă așteptam! Interesant oricum modul în care ne-a prezentat și paradigma“, a spus Mircea Badea.

