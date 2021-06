Paula Seling, de nerecunoscut. Fanii au rămas surprinși când au văzut-o așa: Nu credeam ca ești tu

Paula Seling este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România și este apreciată pentru eleganța sa.

De curând, artista a publicat o fotografie neobișnuită pentru ea, în care apare îmbrăcată în colanți și într-un tricou. Gestul ei nu a trecut neobservat de către fani, care i-au scris imediat.

- "Superba.Esti ca o vioara Stradivarius.Facuta din cea mai buna esenta cu o voce unica. Te ador"

- "Ești minunată!"

- "Arăți precum o adolescentă!"

- "Ești fenomenală!"

- "Oaaau. Ești adorabilă, zici că ai 20 de ani!"

- "Frumușică, arătați ca o fetiță aici"

- "Se vede că faci sport ai slăbit"

- "Chiar nu credeam ca ești tu, dragă Paula. O poză foarte reușită cu o fata tânără și drăguță care vine de la cursuri. Arăți minunat, tânărâ, frumoasă și foarte copilaroasâ. Acum chiar poți porni la treabă, succes!"

Cum se menține Paula Seling în formă, la 43 de ani

La 43 de ani, Paula Seling reușește să se mențină într-o formă fizică de invidiat.

În urmă cu ceva timp, a spus că are zile în care nu mănâncă deloc și a dezvăluit că are un metabolism mai comod ce-i permite să nu ia în greutate ușor. Secretul cel mai mare al vedetei este lipsa cărnii din toate mâncărurile ei. Cu toate acestea, ea consumă foarte rar pește.

"Am acelaşi stil de viaţa. De voie, de nevoie am învăţat unele reguli. Am un metabolism mai comod şi a trebui să învăţ care sunt lucrurile care mă ajută. Am zile în care nu mănânc nimic. Şi nu păţesc nimic. Nu am o dietă omnivoră, am probabil multe lipsuri de vitamine care şi-au pus amprenta asupra încheieturilor. Nu mănânc carne, doar peşte din când în când. Mănânc puţin şi fac mult sport. Vreau să ajung în cea mai bună formă a mea, datorită soţului meu care mă susţine", a declarat Paula Seling.

Paula Seling, respinsă de o televiziune. ”N-o chemăm că e cu Biserica!” / video

Paula Seling este cunoscută drept o artistă creștină. Preotul Vasile Ioana a întrebat-o dacă acest lucru nu cumva i-a afectat într-un fel sau altul cariera.

Întrebată dacă a simțit din zona media o respingere, Paula Seling a zis: ”Asta e! Nu avem ce să facem. Fiecare își învață lecțiile în timp. Un prieten, care s-a dus la o emisiune, la un anumit post, mi-a șoptit că i-au zis de acolo: Aaaa... nu, nu o chemăm pe Paula că a luat-o cu alea... (n.r.- cu Biserica). Eu mereu am fost cu Biserica”.

În interviul cu părintele Vasile Ioana, Paula Seling nu a precizat despre ce televiziune este vorba.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Paula Seling (@paulaseling)