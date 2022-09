Patriarhul Daniel, mesaj la moartea Reginei Elisabeta a II-a: Un prieten al poporului român

'Suntem profund mişcaţi de trecerea la Domnul a regretatei Regine Elisabeta a II-a, mama iubită a Majestăţii Voastre şi Suveran al Regatului Unit şi al Commonwealth-ului, în ziua de 8 septembrie 2022, în care sărbătorim, în Biserica Ortodoxă, Naşterea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria. Cunoaştem legătura apropiată pe care Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a avut-o cu Familia Regală a Românei, în special cu fostul Rege Mihai al României, pe care l-a apreciat atât de mult', se arată în mesajul transmis de Întâistătătorul BOR Regelui Charles al III-lea.

Patriarhul aminteşte că, 'în acelaşi timp, Majestatea Sa a fost un prieten constant al poporului român şi, în special, al Bisericii Ortodoxe Române, în strădania de a trece prin vremurile grele ale dictaturii comuniste'.

'În cele din urmă, dar nu în ultimul rând, Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a rămas în conştiinţa noastră ca o susţinătoare constantă a românilor care s-au stabilit în Regatul Unit şi, în general, a României, fiind inspirată de manifestarea statornică de iubire şi apreciere a Majestăţii Voastre pentru ţara şi poporul nostru. În aceste momente de mare întristare şi durere pentru Familia Regală Britanică şi pentru Majestatea Voastră, personal, ne rugăm ca sufletul nobil al Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a să se odihnească în pacea, lumina şi iubirea Preasfintei Treimi. Veşnica ei pomenire din neam în neam!', a transmis Patriarhul Daniel.

Regina Elisabeta a II-a a murit joi la vârsta de 96 de ani, în Castelul Balmoral din Scoţia. Fiul său, prinţul Charles, i-a succedat automat la tron.

A murit Regina Elisabeta a II-a. Reacții din România și alte țări după deces. Ce transmit Casa Regală a României și președintele Klaus Iohannis

Update. Putin o omagiază pe Regină

Preşedintele rus Vladimir Putin a transmis joi condoleanţe Regatului Unit pentru "pierderea ireparabilă" a reginei Elisabeta a II-a, care a murit în cursul serii, la vârsta de 96 de ani, au relatat agenţiile de presă ruse, citate de Reuters și Agerpres.



Într-un mesaj către noul rege, Charles al III-lea, Putin a declarat că regina "s-a bucurat pe bună dreptate de dragostea şi respectul supuşilor săi, precum şi de autoritate pe scena internaţională".



"Vă doresc curaj şi puterea de a îndura în faţa acestei pierderi grele şi ireparabile. Permiteţi-mi să vă transmit sincere condoleanţe şi sprijin către membrii familiei regale şi către întregul popor al Marii Britanii", a mai transmis liderul de la Kremlin.

Update. Papa Francisc este profund întristat

Papa Francisc a deplâns joi moartea reginei Elisabeta a II-a la vârsta de 96 de ani, lăudând serviciul neobosit pentru binele ţării sale şi exemplul său de devotament faţă de datorie, asigurând totodată că se roagă pentru fiul ei în timp ce îşi asumă acum înaltele responsabilităţi de rege, sub numele de Charles al III-lea, scrie Agerpres.



Profund întristat de vestea decesului Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a, prezint sincere condoleanţe Majestăţii Sale, membrilor Familiei Regale, poporului Regatului Unit şi al Commonwealth-ului', a spus suveranul pontif într-o telegramă adresată noului suveran şi citată de agenţiile internaţionale de presă.



În mesajul, în limba engleză, Francisc i-a transmis şi cele mai bune urări noului rege.

Update. Premierul britanic o omagiază pe Regină

Premierul britanic, Liz Truss, i-a adus joi un omagiu regretatei regine Elisabeta a II-a, oferindu-i în acelaşi timp sprijin şi loialitate noului monarh al naţiunii, Charles.



Intrăm într-o nouă eră în istoria magnifică a marii noastre ţări, exact aşa cum şi-ar fi dorit Majestatea Sa, rostind cuvintele God save the King, a declarat ea în faţa biroului său din Downing Street.



Declaraţia sa integrală a fost publicată de agenţia Reuters:



Suntem cu toţii devastaţi de vestea pe care tocmai am aflat-o de la Balmoral. Moartea Majestăţii Sale Regina este un şoc uriaş pentru naţiune şi pentru întreaga lume. Regina Elisabeta a II-a a fost stânca pe care a fost construită Marea Britanie modernă. Ţara noastră a crescut şi a înflorit sub domnia ei.



Marea Britanie este marea ţară care este astăzi datorită ei. Ea a urcat pe tron imediat după cel de-al Doilea Război Mondial. Ea a sprijinit dezvoltarea Commonwealth-ului - de la un mic grup de şapte ţări la o familie de 56 de naţiuni care acoperă toate continentele lumii. Acum suntem o naţiune modernă, înfloritoare şi dinamică.



La bine şi la rău, Regina Elisabeta a II-a ne-a oferit stabilitatea şi puterea de care aveam nevoie. Ea a fost spiritul Marii Britanii - şi acest spirit va dăinui. Ea a fost cel mai longeviv monarh care a domnit vreodată.



Este o realizare extraordinară să fi prezidat cu atâta demnitate şi graţie timp de 70 de ani. Viaţa ei de serviciu s-a întins dincolo de majoritatea amintirilor noastre vii. În schimb, a fost iubită şi admirată de oamenii din Regatul Unit şi din întreaga lume.



Ea a fost o inspiraţie personală pentru mine şi pentru mulţi britanici. Devotamentul ei faţă de datorie este un exemplu pentru noi toţi. La începutul acestei săptămâni, la 96 de ani, ea a rămas hotărâtă să-şi îndeplinească îndatoririle atunci când m-a desemnat ca al 15-lea prim-ministru.



De-a lungul vieţii sale a vizitat peste 100 de ţări şi a influenţat vieţile a milioane de oameni din întreaga lume.



În zilele dificile care vor urma, ne vom reuni cu prietenii noştri din Regatul Unit, din Commonwealth şi din întreaga lume pentru a celebra extraordinara ei muncă de o viaţă.



Este o zi de mare pierdere, dar Regina Elisabeta a II-a lasă o mare moştenire.



Astăzi, Coroana trece - aşa cum se întâmplă de mai bine de o mie de ani - în mâinile noului nostru monarh, noul nostru şef de stat: Majestatea Sa, Regele Charles al III-lea.



Împreună cu familia Regelui, deplângem pierderea mamei sale. Şi, în timp ce plângem, trebuie să ne unim ca popor pentru a-l susţine. Să-l ajutăm să poarte responsabilitatea imensă pe care o poartă acum pentru noi toţi.



Îi oferim loialitatea şi devotamentul nostru, aşa cum mama sa a dedicat atât de mult timp atâtor oameni. Şi odată cu trecerea celei de-a doua epoci elisabetane, inaugurăm o nouă eră în istoria magnifică a marii noastre ţări - exact aşa cum şi-ar fi dorit Majestatea Sa - rostind cuvintele God save the King. Vezi știrea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News