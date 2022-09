A murit Regina Elisabeta a II-a. Reacții din România și alte țări după deces. Ce transmit Casa Regală a României și președintele Klaus Iohannis

Lumea va fi un loc mai trist şi mai sărac fără Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, afirmă secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană.



"O viaţă dedicată poporului şi patriei sale. În urma sa lasă o moştenire fără pereche şi va rămâne un model greu de egalat. Gândurile noastre se îndreaptă către Familia Regală şi către toţi cetăţenii Commonwealth-ului. Rest in peace, Your Majesty!", a scris Geoană, joi seara, pe pagina sa de Facebook.



Regina Elisabeta a II-a a murit joi la vârsta de 96 de ani, în Castelul Balmoral din Scoţia.



Fiul său, prinţul Charles, i-a succedat automat la tron.



Regina a murit liniştită la Balmoral în această după-amiază. Regele şi regina consoartă vor rămâne la Balmoral în această seară şi se vor întoarce la Londra mâine, a precizat Palatul Buckingham.



Drapelul britanic a fost coborât în bernă la Palatul Buckingham - unde s-au strâns sute de persoane - în momentul anunţului morţii Reginei Elisabeta a II-a.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi că este "profund întristat" de moartea reginei Elisabeta a II-a, un exemplu de "conducere şi angajament public altruiste", relatează AFP, Agerpres şi Reuters.

"Profund întristat de moartea Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a. De-a lungul a peste 70 de ani, ea a întruchipat o conducere şi un angajament public altruiste. Cele mai profunde condoleanţe familiei regale, aliaţilor noştri NATO - Regatul Unit şi Canada - şi populaţiei din Commonwealth", a scris liderul Alianţei Nord-Atlantice pe Twitter.

Premierul scoţian Nicola Sturgeon a declarat că moartea Reginei Elisabeta a II-a reprezintă "un moment extrem de trist pentru Regatul Unit, Commonwealth şi lume", transmite EFE și Agerpres.



Liderul separatist al Scoţiei a reacţionat într-un mesaj pe Twitter la anunţul dispariţiei suveranei britanice, survenită joi, la castelul Balmoral, aproape de oraşul scoţian Aberdeen.



"Viaţa ei a reprezentat dedicare şi serviciu extraordinare. În numele oamenilor din Scoţia, transmit condoleanţele mele profunde Regelui şi familiei regale", a scris lidera Partidului Naţionalist Scoţian (SNP).

Fostul Principe Nicolae a transmis gândurile sale de condoleanțe printr-o postare pe Facebook. ”De-a lungul celor 72 de ani de domnie, a trecut prin multe încercări politice și sociale, fiind ghidată însă mereu de credință și de iubirea pentru țară”, a precizat acesta în postare.

Preşedintele irlandez Michael D. Higgins a transmis joi condoleanţe după anunţul morţii reginei Elisabetei a II-a, salutând "un prieten remarcabil al Irlandei", relatează AFP și Agerpres.



"În momentul în care transmitem condoleanţe vecinilor noştri din Marea Britanie, după moartea unui prieten remarcabil al Irlandei, ne amintim rolul reginei Elisabeta în lunga prietenie" dintre cele două ţări cu o istorie zbuciumată, a mai spus preşedintele Higgins.



Regina Elisabeta a II-a a murit "în pace" joi, la vârsta de 96 de ani, înconjurată de membrii familiei, care au sosit la reşedinţa din Scoţia după ce medicii suveranului britanic îşi exprimaseră îngrijorarea pentru starea sa de sănătate.

Liderii Uniunii Europene au deplâns dispariţia reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii şi Irlandei de Nord, care a încetat din viaţă joi, la 96 de ani, subliniind totodată că "niciodată nu a încetat să ne arate importanţa valorilor durabile într-o lume modernă" şi "puţini au marcat istoria mondială" aşa cum a făcut-o ea, transmite EFE.



"Numită cândva Elisabeta Steadfast (statornica - n.r.), nu a încetat niciodată să ne arate importanţa valorilor durabile într-o lume modernă, cu activitatea şi angajamentul ei", a scris pe reţeaua socială Twitter preşedintele Consiliului European, Charles Michel, conform Agerpres.



La vestea morţii suveranului britanic a reacţionat şi preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, care a evidenţiat că "angajamentul ei de nezdruncinat şi activitatea ei au fost un exemplu pentru toţi".



"Puţini au marcat istoria mondială aşa cum a făcut-o Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a", a subliniat politiciana malteză tot pe Twitter. Metsola a adăugat că "lumea plânge alături de poporul din Regatul Unit şi din alte zări" moartea "reginei Elisabeta cea Mare".



Înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe şi politică de securitate, Josep Borrell, a transmis că UE "aduce un omagiu contribuţiei unice" a suveranei britanice "la edificarea păcii şi a reconcilierii".



Borrell a afirmat că "domnia extraordinară a Reginei Elisabeta a II-a a fost contemporană cu evenimente cheie ale secolelor XX şi XXI". "Deşi pierderea ei se va simţi în întreaga lume, primele noastre gânduri sunt alături de familia sa şi de poporul Regatului Unit", a încheiat politicianul spaniol pe contul său oficial de Twitter.



Monarhul britanic "reprezintă întreaga istorie a Europei, care este căminul nostru comun, împreună cu prietenii noştri britanici", a declarat la rândul ei preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o conferinţă de presă la Rotterdam.



Politiciana germană a remarcat că Elisabeta a II-a ne-a "dat tuturor în aceşti ani stabilitate, încredere" şi a arătat "un mare curaj".



"Pentru mine este o legendă", a adăugat şefa executivului european.

Familia Regală şi-a exprimat joi "marea durere" la vestea trecerii la cele veşnice a Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, transmite Agerpres.



"Majestatea Sa Margareta a României şi Alteţa Sa Regală Principele Consort, alături de întreaga Familie Regală, au aflat cu mare durere vestea trecerii la cele veşnice a Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord", a transmis, joi seară, Biroul de Presă al Majestăţii Sale Custodele Coroanei.

Suverana britanică a încetat din viață în această seară la Castelul Balmoral, în Scoția.Regina Elisabeta a II-a și Regele Mihai I, ambii descendenți ai Reginei Victoria, au fost legați întreaga viață prin afecțiune, admirație și prietenie.

Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a avut în Regina Elisabeta a II-a, de-a lungul întregii vieți, un inegalabil sprijin, model de cârmuire regală și curaj, un far luminos. Regina Elisabeta a fost mereu prezentă în viața Familiei Regale române și a păstrat o neîntreruptă legătură de familie.

După dispariția Regelui Mihai și a Ducelui de Edinburgh, pentru Majestatea Sa Margareta, Regina Elisabeta a II-a a fost un punct de referință fundamental, un sprijin moral, intelectual, afectiv și instituțional.

Toate generațiile din Familiile Regale română și britanică au fost apropiate, dar pentru generația de astăzi, Regina Elisabeta a II-a și Principele Philip rămân drept modele spirituale și profunde surse de inspirație.Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a trimis o scrisoare noului suveran britanic.





Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit la 96 de ani.

”Sincere condoleanțe pentru moartea Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestății Sale, care se întinde pe 7 decenii, a modelat istoria modernă și este un simbol excepțional al loialității și angajamentului față de serviciul public. Românii sunt alături de poporul britanic și de Familia Regală”, a transmis președintele Klaus Iohannis pe contul său de Twitter.

