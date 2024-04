Pas înainte pentru revitalizarea turismului argeșean. Subiectele dezbătute în cadrul conferinței „Orașul regal Curtea de Argeș și Transfăgărășanul”

Cosmin Petrescu, președintele PNL Curtea de Argeș, a vorbit despre modificarea regulamentului pentru Transfăgărășan: „Știți foarte bine că se închidea la date fixe. Acum am modificat regulamentul astfel încât dacă vremea e bună, drumul să fie deschis, dacă vremea e proastă, drumul să poată să fie închis și apoi redeschis." Potrivit acestuia, în anul 2023, Argeșul a avut doar 260.000 de turiști, în timp ce Brașov are de 6 ori mai mulți.

Potențialul enorm al turismului în orașul regal poate fi reanimat cu ajutorul unei administrații liberale orientate spre rezultate, a fost mesajul transmis de Cosmin Petrescu, la conferința dedicată turismului din zona Curtea de Argeș: „Orașul Regal, Curtea de Argeș și Transfăgărășanul”.

La acest eveniment au luat parte invitați de seamă și antreprenori. Printre vorbitori se numără: Constantin Cadariu, fost ministru al Turismului, Javier Garcia del Valle, CEO Happy Tour, Vlad Oprea, primar Sinaia, Radu Perianu, prefect al județului și candidat liberal la funcția de Președinte al Consiliului Județean Argeș, Istvan Szabo, manager Afaceri verzi la fundația Conservation Carpathia, Paul Habina, OMD Maramureș, Cătălina Dumitrașcu, inspector școlar adjunct ISJ Argeș, Sorin Sorescu, director executiv DSVSA Argeș.

„Alături de invitații noștri am dezbătut, am analizat și am identificat și mai multe modalități de a transforma potențialul pe care îl avem aici, în realitate. Este momentul să punem Curtea de Argeș pe harta turistică globală și să contribuim la dezvoltarea orașului nostru regal! Hai să facem din Curtea de Argeș o destinație turistică de top!

Vom reactiva statutul de stațiune climaterică pe care l-a avut Curtea de Argeș în urmă cu aproape 100 de ani.

Acum este momentul unei noi viziuni, o abordare diferită, smart și eficientă, pe care să o transpunem în realitate. Nu trebuie să așteptăm încă 4 ani pentru a constata că administrația locală iarăși nu a mișcat un deget. Este vital să facem asta și să aducem rezultate rapide pentru comunitate. Am reușit ca în 5 zile să strângem 1274 de semnături de la firme cu 13.689 de angajați pentru susținerea turismului argeșean”, a transmis Cosmin Petrescu.

Primul pas făcut pentru dezvoltarea acestei zone a fost înființarea Organizaţiei de Management al Destinaţiei (OMD) pentru zona de Nord Vest – Curtea de Arges și Transfagarsan, iar localitățile care vor adera sunt: Bascov, Budeasa, Draganu, Cotmeana, Moraresti , Poienarii de Arges, Merisani, Malureni, Baiculesti, Ciofrangeni, Tigveni, Curtea de Arges, Valea Danului, Albesti de Argeș, Valea Iasiului, Musatesti, Domnesti, Cepari, Suici Cicanesti, Corbeni, Bradulet, Corbi, Nucsoara, Salatrucu, Arefu.

