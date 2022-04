Papa Francisc, chemat la Kiev. "Ar aduce pacea în Ucraina"

"L-am invitat deja pe Papa Francisc aici. I-am trimis o scrisoare. Ar fi un semnal foarte puternic, dacă l-am avea aici. Ar fi o vizită foarte importantă, plină de simbolism, și cred că ar aducea pacea la noi în țară. Figura Papei este o figură internațională. Dacă Papa vine aici, în orașul nostru (n.red, Kiev), ar fi o vizită simbolică și cred că asta ar aduce pacea în Ucraina, pentru că toată lumea îl privește pe Papă, toată lumea îl ascultă.", a spus Klitschko.

"Ar fi minunat să-l avem aici. Am primit informații că încearcă să-și găsească o dată pentru a veni aici. Dacă se întâmplă asta, am fi onorați să-l primim pe Papă, pentru a aduce pacea în Europa. Să nu uităm că acesta este cel mai mare război din Europa de la Al Doilea Război Mondial încoace.", a afirmat Vitali Klitschko, pentru tg24sky.it.

Klitschko i-a transmis un mesaj și președintelui Vladimir Putin: Sunt gata să mor! Pleacă din Ucraina, întoarce-te acasă!

”Tata m-a învățat că este un mare privilegiu să mori apărându-ți țara. Dacă țara mea are nevoie de viața mea, sunt gata să mor pentru patria mamă, pentru copiii mei, pentru viitorul familiei mele. Nimeni nu vrea să moară, dar Rusia își dorește să reconstruiască fosta uniune, iar noi nu vrem să locuim așa. Vor să ne îngenuncheze, dar luptăm pentru libertate și pentru viitorul copiilor și al țării", a a spus Vitali Klitschko, într-un interviu pentru news.yahoo.com.

De asemenea, amintim faptul că primarul Kievului s-a certat cu familia din cauza propagandei ruse: Ne-au spus prostii toată viaţa. Am fost spălat pe creier

“Când eram copil, am fost spălat pe creier. În fiecare dimineață, a trebuit să scriu despre toate lucrurile rele despre SUA, pentru că americanii erau dușmanii noștri. Se vorbea despre capitalismul din SUA, unde oamenii erau tratați ca niște sclavi. Ne-a fost spus asta încă de la grădiniță.

Pentru mine, când am ajuns prima dată în SUA, în 1990, a fost precum o călătorie către Lună. Eram uluit. Petreceam aproape toată ziua la mall, mă uitam la toate lucrurile. Evident, nu aveam bani atunci, dar voiam să simțim totul acolo, să atingem toate lucrurile. Eram șocat că erau 100 de tipuri de brânză.

L-am confruntat pe tata. I-am zis “Tată, ne-au spus prostii toată viața. SUA este o țară extraordinară, oamenii sunt prietenoși”. El mi-a răspuns “Nu, am fost învățați doar lucruri bune. SUA este un loc oribil”. Cu toții am fost folosiți ca propagandă, am fost spălați pe creier”, a spus Vitali Klitschko, citat de Marca.

