Papa Francis, semnal de avertisment: Lumea în care trăim se prăbușește

Reacţiile la încălzirea globală sunt "insuficiente în timp ce lumea în care trăim (...) se prăbuşeşte", a deplâns papa Francisc într-un nou text publicat miercuri, cu câteva săptămâni înainte de COP28, negocierile privind schimbările climatice care se vor desfăşura sub egida ONU la Dubai.



La opt ani de la enciclica sa despre ecologia integrală "Laudato Si", iezuitul argentinian a făcut apel la marile puteri să se pronunţe în favoarea unei tranziţii energetice "obligatorii" şi "controlabile" şi a avertizat asupra "opiniilor dispreţuitoare şi nerezonabile" ale climatoscepticilor.



În acest îndemn apostolic de 12 pagini, intitulat "Laudate Deum", scris în spaniolă şi tradus în mai multe limbi, papa Francisc a avertizat, totodată, asupra "opiniilor dispreţuitoare şi nerezonabile" ale climatoscepticilor, "chiar şi din interiorul Bisericii catolice".



"În ultimii ani, mulţi oameni au încercat să îşi bată joc" de această stare de fapt, a deplâns el pe fundalul proliferării informaţiilor ce relativizează încălzirea globală, sau să îi "ridiculeze" pe cei care vorbesc despre asta.



"Oricât de mult am încerca să le negăm, să le ascundem, să le disimulăm sau să le relativizăm, semnele schimbărilor climatice sunt acolo, din ce în ce mai evidente", a insistat papa, în vârstă de 86 de ani.



"Nimeni nu poate ignora faptul că în ultimii ani am asistat la fenomene meteorologice extreme, perioade frecvente de căldură neobişnuită, secetă şi alte strigăte de protest din partea Pământului, care sunt doar câteva forme palpabile ale unei boli tăcute ce afectează pe toată lumea", a scris el.



Papa a menţionat, de asemenea, "probabila" explozie a numărului de migranţi climatici "în câţiva ani". "Creşterea nivelului mărilor şi topirea gheţarilor pot fi cu uşurinţă percepute de o persoană în timpul vieţii sale şi, probabil, în câţiva ani, multe populaţii vor trebui să îşi mute locuinţele din cauza acestor lucruri", a precizat el.



Un eşec la Dubai, a atras atenţia papa, "va fi o mare dezamăgire şi va pune în pericol orice bine realizat până acum".



În acest text de 73 de paragrafe cu ton didactic, papa a insistat încă o dată asupra daunelor provocate de "intervenţia nestăpânită a omului asupra naturii" şi a reproşat "stilul de viaţă iresponsabil al modelului occidental", arătând cu degetul în special către Statele Unite şi China pentru emisiile lor de gaze cu efect de seră.



Papa Francisc, care a făcut din apărarea "Casei comune" una dintre temele recurente ale pontificatului său de la alegerea sa în 2013, şi-a exprimat regretul că această "criză climatică (nu este) cu adevărat un subiect de interes pentru marile puteri economice, preocupate de cel mai mare profit la cel mai mic cost şi în cel mai scurt timp posibil".



Remarcând o "criză a vechii diplomaţii", liderul Bisericii Catolice a făcut apel la "reconfigurarea multilateralismului", în timp ce obiectivele de reducere a emisiilor de carbon par din ce în ce mai greu de atins.



În 2015, "Laudato si", un apel la solidaritate globală pentru a acţiona împreună în vederea protejării mediului, a stârnit o dezbatere la nivel mondial, un fenomen fără precedent pentru un text religios.



Câteva luni mai târziu, au fost realizate progrese semnificative prin Acordul de la Paris asupra climei, al cărui obiectiv principal este menţinerea creşterii temperaturii sub 2 grade Celsius comparativ cu era preindustrială, conform Agerpres.

