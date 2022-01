Panică în Ucraina, după declarația lui Biden. Liderii ucraineni, ȘOCAȚI: Îi dau lui Putin undă verde să intre în Ucraina

Președintele american Joe Biden a declanșat, din neatenție, un semnal de alarmă, sugerând că Rusia va invada, într-adevăr, Ucraina din nou, scrie Kiev Post.



El a sugerat, în timpul unei conferințe de presă din 19 ianuarie, că un răspuns al SUA la un atac rusesc asupra Ucrainei va depinde de modul în care va avea loc, sugerând din neatenție că o invazie militară rusă a fost probabil un fapt împlinit. Biden a explicat că sancțiunile SUA vor depinde dacă un atac ar fi „o incursiune minoră” sau o invazie mai semnificativă.



„Cred că ceea ce veți vedea este că Rusia va fi trasă la răspundere dacă invadează și depinde de ceea ce face. Un lucru este dacă este o incursiune minoră și ajungem să fim nevoiți să ne luptăm despre ce să facem și să nu facem”, a spus Biden.

„Depinde de ceea ce face (președintele rus Vladimir Putin) în ce măsură vom fi capabili să obținem o unitate totală pe frontul NATO.”

Liderii ucraineni, șocați





Liderii ucraineni au fost surprinși de declarația neașteptată a lui Biden. CNN a raportat că un oficial ucrainean, al cărui nume nu a fost dat, s-a declarat „șocat” de remarcile lui Biden, afirmând că aceste cuvinte ”îi dau lui Putin undă verde să intre în Ucraina”.



Președintele Volodymyr Zelensky s-a adresat seara națiunii la televizor pentru a o asigura că nu sunt motive de panică.

Casa Albă, rectificări

Casa Albă a răspuns rapid într-un efort de clarifica afirmațiile președintelui. Secretarul de presă al Casei Albe, Jen Psaki, a spus că Biden pur și simplu încerca să clarifice că SUA și NATO vor răspunde dacă Rusia ar ataca Ucraina.

„Președintele Biden a fost clar cu președintele rus: dacă vreo forță militară rusă trece peste granița cu Ucraina, aceasta este o invazie reînnoită și va fi întâmpinată cu un răspuns rapid, sever și unit din partea Statelor Unite și a aliaților noștri.", a spus Psaki.



Ea a adăugat: „Președintele Biden știe, de asemenea, din experiență îndelungată, că rușii au o carte extinsă de agresiune în afara acțiunii militare, inclusiv atacuri cibernetice și tactici paramilitare. Și a afirmat astăzi că acele acte de agresiune rusă vor fi întâmpinate cu un răspuns decisiv, reciproc și unit.”

Ultimele estimări sugerează că Rusia are 127.000 de militari în masa la granița de est a Ucrainei, un număr care crește zilnic. CNN a raportat că Rusia a poziționat complexele rocker Iskander la granița cu Ucraina. The New York Times a raportat că Rusia a trimis sabotori în Ucraina pentru a pune bazele unei invazii. Între timp, Rusia continuă să nege că intenționează să invadeze Ucraina.

