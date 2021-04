Pacient externat de la Spitalul Foișor: Sunt convins de chestia asta. Probabil niciunul nu recunoaște. E tupeu și nesimțire

Un pacient care a fost externat de la Spitalul Foișor cu doar o zi înainte de evacuarea acestuia a făcut mărturii în direct la Antena 3. Bărbatul se chinuie de mai bine de patru ani cu o problemă la un umăr, iar pentru a fi operat a așteptat luni de zile la rând.

Pacientul a fost sunat de către un consilier al ministrului Sănătății și nu de Vlad Voiculescu așa cum a anunțat că i-a sunat personal pe bolnavii externați sau mutați din Spitalul Foișor.

”Mi-a spus că își cere scuze pentru disconfortul creat și dacă am nevoie de ajutorul dumneaei... nu a mai apucat să spună foarte multe pentru că deja eram cu nervii întinși la maxim, mai ales după ce văzusem ce s-a întâmplat ulterior. Am izbucnit. Nu am cerut decât demisia ministrului, asta am spus, că este o mierie ceea ce se întâmplă. Încerc să mă abțin să nu vorbesc urât. Nu îmi stă în caracter. Acei medici, acel personal medical care este dedicat bolnavilor, să fie obligat să externeze pacienții în felul acesta. Au fost realmente obligați. Sunt convins de chestia asta. Probabil niciunul nu recunoaște. Dacă mergem pe fir probabil că se știa că urmează să se întâmple chestia asta, iar ministrul Voiculescu mai are și tupeul să spună că a discutat cu pacienții și când toată lumea și-a declarat solidaritatea. Este penibil, minte. E tupeu și nesimțire. Eu am plecat joi și am fost operat miercuri. Mi s-a părut o grabă suspectă. Medicul care m-a operat mi-a spus că ar trebui să am parte și de o perioadă relativ scurtă de recuperare. Am crezut că așa ar fi normal, fără să știu exact ceea ce urma să se întâmple. Medicul a fost cu atâta bun simț și delicatețe încât probabil că nu a avut ce face. Deja s-a pus problema alegerii pacienților. Am avut rude decedate de Covid. Nu am nimic cu pacienții Covid, au dreptul la viață. I-am spus consilierei să-și dea demisia, măcar din bun simț. Acum trebuie să se întâmple nenorociri după evacuarea Spitalului Foișor? (...) Nu am nimic cu doamna consilier ci doar cu ministrul. Nu are voie să facă așa ceva. E greu de găsit cuvinte. Sunt de o crasă incompetență”, a declarat un pacient externat de la Spitalul Foișor.

Vlad Voiculescu a declarat într-o conferință de presă că a vorbit cu toți pacienții externați de la Spitalul Foișor. Ministrul Sănătății a subliniat că pe mulți i-a sunat personal și că cei cu care au vorbit și-ar fi declarat solidaritatea.