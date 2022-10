Pachete de 24 de kilograme oferite de Guvern de la 1 noiembrie. Ce se va întâmpla cu voucherele de 250 de lei

”Pachetele se vor distribui începând cu data de întâi noiembrie. Ele fac parte dintr-un program pe care noi l-am implementat începând cu anul 2017. Sunt într-adevăr pachete cu produse alimentare, au o greutate de 24 de kilograme și se află în aceste pachete produse alimentare, de la ulei, făină, zahăr, conserve de carne de porc, de vită, inclusiv paste făinoase. Sunt, inclusiv, cum am spus, pachete destinate celor cu venituri sub limita minimă garantată”, a explicat ministrul Investițiilor Europene, Marcel Boloș, în intervenția sa la Antena 3 CNN.

Întrebat cine sunt cei eligibili pentru a primi pachetele cu produse alimentare disponibile după 1 noiembrie, ministrul a afirmat că ”beneficiarii legii privind ajutorul social”.

”Avem peste 1.880.000 de astfel de pachete, pe care noi le distribuim odată la șase luni și desigur, odată cu finalizarea programului, care va avea loc în luna ianuarie, închidem un program care a avut ca adresabilitate această categorie de beneficiari și am încercat ca distribuirea lor să aibă loc în lunile noiembrie și decembrie, pentru ca înainte de sărbători oamenii să poată beneficia de aceste pachete”, a mai spus Boloș.

Pachetele, achiziționate cu bani europeni

Fondurile alocate pentru achiziția pachetelor vin în totalitate de la Bruxelles, prin cadrul unui program operațional.

”Sunt în totalitate cu bani europeni. Finanțarea este asigurată din vechiul program operațional destinat asistenței pentru persoanele defavorizate. Aceste alimente au fost licitate în anul 2017 și au fost încheiate contracte de furnizare în anul 2019. (...) Pachetele sunt distribuite din centrele de depozitare pe care ni le-au pus la dispoziție autoritățile locale și este o practică pe care noi o avem odată cu anul 2019, ca aceste centre de depozitare mai apoi să deservească beneficiarii, implicarea a fost a autorităților locale în acest proces. Am avut acele campanii de distribuire și în trecut, cu sprijinul primarilor”, a adăugat ministrul Boloș.

”Aici voiam să ajung. Primarii îi cheamă pe acești oameni vulnerabili să ia aceste pachete de la primărie?”, a întrebat jurnalista Antena 3 CNN.

”Am avut sprijin din partea primarilor pentru ca pachetele să fie distribuite, dumnealor fiind și cei care au stabilit unde vor exista aceste centre de distribuție și de depozitare și au ajuns întotdeauna pachetele pe care le-am avut în program”, a confirmat Boloș.

Voucherele de 250 de lei ar putea fi acordate și anul viitor. Discuții în coaliție

În privința celor care pot beneficia de astfel de pachete, ministrul Boloș a fost întrebat dacă de la începutul anului următor mai multe categorii de români ar putea obține un astfel de ajutor.

”După cum am spus, acest program se încheie, urmează ultima noastră tranșă, a șasea, prin care vom putea onora până la capăt programul care are termen de închidere în luna ianuarie 2023. Deci vom continua cu voucherele sociale care vor lua locul pachetelor alimentare pentru această categorie de persoane pe care am menționat-o. Decizia finală va fi luată la nivelul coaliției”, a mai spus ministrul, concluzionând că programul voucherelor de 250 de lei ar putea continua și în 2023.

