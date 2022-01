Oana Zăvoranu, lovitură în showbiz: În România nu există! Ar fi de minune!

Oana Zăvoranu este din ce în ce mai vizibilă în mediul online și vrea pe zi ce trece să-și mărească numărul de urmăritori, motiv pentru care a venit cu un plan măreț pe care-l are în minte și pentru care a pus deja aproape toate detaliile la punct.

Într-o intervenție la Antena Stars, Oana Zăvoranu a mărturisit că vrea să facă propriul ei film și chiar dacă mulți ar fi interesați de o peliculă biografică, cea supranumită "Querida", ea are un cu totul alt plan.

Oana Zăvoranu susține că nu are de gând să-și expună viața încă în cinematografe, ci își dorește să pună pe pânză un alt gen de film.

Vedeta a spus că deja a și scris scenariul și a oferit primele detalii despre filmul pe care vrea să-l scoată, astfel că a explicat că o să fie o combinație de genuri, între thriller și horror, ceva ce încă nu este în România și cu siguranță ar prinde la public, întrucât sunt mulți iubitori ai genului.

Dorința ei e să fie un fel de Sergiu Nicolaescu, dar în variantă feminină, iar pe lângă scenaristă și actriță, va fi și producătorul filmului și s-a exclus doar din rolul de regizor.

Bruneta a mai spus că nu se știe cu exactitate când vor demara filmările, dar cum este foarte de fel foarte ambițioasă atunci când vine vorba de propriile ei dorințe, este de așteptat să se materializeze destul de repede.

"În România nu există"

"Și să fac un film, nu neapărat după viața mea. Am un scenariu de film foarte bun, care îmi aparține. Este unul foarte bun, e un fel de thriller-horror, ceea ce în România nu există. Există foarte multă lume care iubește acest gen. Producător, actriță, la regizor nu m-aș băga pentru că am un om foarte bun, care, zic eu, ar fi de minune!", a declarat Oana Zăvoranu la Antena Stars.

Nu este pentru prima dată când Oana Zăvoranu cochetează cu filmul.

În anul 2002, ea a primit primul său rol într-un serial de televiziune, în "la bloc", iar apoi, în 2004, a jucat în prima telenovelă românească, "Numai iubirea".

Rolul interpretat de Oana Zăvoranu în "Numai iubirea" era Andreea Damaschin și l-a obținut în urma participării sale la un casting. Personajul Andreea Damaschin reprezenta o femeie ambițioasă și lipsită de scrupule ce își dorea o carieră muzicală de succes, motiv pentru care încerca să aibă o relație cu arhitectul Dan Bratu (interpretat de Alexandru Papadopol).

Într-un interviu acordat revistei Acasă Magazin în urmă cu mai mulți ani, Oana Zăvoranu declarat că: "Este o onoare pentru mine că am jucat în Numai iubirea, așa consider eu, și cred că această telenovelă va rămâne tot timpul un punct de referință, va fi mereu prima telenovelă românească, indiferent de ce succes vor avea celealte producții, și stiu ca au și vor avea. Am întâlnit oameni care încă regretă că s-a terminat".

