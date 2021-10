Oana Zăvoranu a făcut-o PRAF pe Andreea Marin, în DIRECT. Măruță a intrat în pământ. "Spui: Îmi place să mă cufuresc! Mai poți să fii divă?"

Oana Zăvoranu nu mai are nevoie de nicio prezentare și chiar dacă mai multe vedete au dat-o în judecată pentru declarațiile și miștourile pe care le-a făcut de-a lungul timpului la adresa lor, bruneta nu se oprește din atacuri.

De data aceasta, invitată în platoul emisiunii "La Măruță", Oana Zăvoranu a luat-o în vizor pe Andreea Marin și a lansat un atac subtil la adresa Zânei Surprizelor.

Ca de obicei, Oana Zăvoranu s-a legat de promovările pe care vedetele le fac pe rețelele de socializare.

"Băi, când faci reclamă la ceva plătit, dar care nu te umilește, atunci e ok. Când eu sunt cu priza în mână, frate, roz, verde, mov, dar apoi, dacă vrei să mă contactezi îți spun că am vreo 300 de asistente și nu pot vorbi eu direct. Și zici: dar nu ești tu aia care erai cu priza în mână? Nu e ok!", a spus Oana Zăvoranu la emisiunea lui Cătălin Măruță de la PRO TV.

Cătălin Măruță: E o cetățeană cunoscută?

Da, mă, e Marin! Andreea Marin, care face reclame la perii de WC. Am murit în momentul ăla. Ori vorbești despre treaba asta în mod curent și spui: "Eu mă cufuresc, mie-mi place să mă cufuresc și mă duc la WC, fapt pentru care, vă rog frumos, cumpărați peria! Pai, în momentul ăla mai poți să fii divă?", a continuat Oana Zăvoranu.

Când a auzit-o, Cătălin Măruță a intrat în pământ de rușine, după care a izbucnit în râs și a încercat să o facă pe Oana Zăvoranu să înțeleagă că multă lume folosește produsele acelea și că e ceva normal.

"Lasă photoshopul că nici nu te-am recunoscut. Noroc cu pectoralii… pardon sânii. Dar între pectoralii ăia ce ai? Că nu ne mai putem concentra la ce faci tu reclamă că ne e frică, femeia bărbat bine”, a scris Oana Zăvoranu pe Instagram, în dreptul unei fotografii în care Anda Adam lasă la vedere decolteul generos, acum ceva timp.

Recent, Oana Zăvoranu a lansat un nou atac la adresa cântăreței, concurentă în emisiunea "Bravo, ai stil! Celebrities". De data aceasta, actrița s-a legat de faptul că Anda Adam face reclamă la un ceai, pe rețele de socializare.

"Și logic că rupe zilnic cu reclame mascate, nededuse la stat ceaiul de c*care. Băgați-vă mințile în cap! El moare cu ceaiul de gât și îl are el mereu, că d-aia arată așa de bine. Și nu știți, de fapt, despre ce este vorba", a scris Oana Zăvoranu, pe rețelele de socializare.

Oana Zăvoranu amenință o prezentatoare TV: Bă, ești tupeistă rău de tot! Te-aș ciufuli, vezi tu omor ce îți iei

Oana Zăvoranu i-a luat în vizor și pe Adela Popescu și Radu Vâlcan acum ceva timp, pe care i-a făcut cu ou și cu oțet înainte să devină părinți pentru a treia oară.

Deși au fost colege și "surori" în celebra telenovelă "Numai Iubirea", Oana Zăvoranu nu a iertat-o deloc pe Adela Popescu și a făcut acuzații dure la adresa acesteia.

Cum și-a obișnuit deja fanii, Oana Zăvoranu s-a enervat cumplit după ce și-a dat seama că Adela Popescu promovează diferite firme și produse în mediul online, așa că le-a dezvăluit tuturor ce crede despre ea.

"Una bucată fostă colegă de-a mea din Numai iubirea, sora mea care-și lua multă chelfăneală. Și bine am făcut că am caftit-o pe persoană fizică, că ia uite ce face acum, trebuia mai tare cafteala.

Cu ce ne-a atras atenția această familie, cu mocangeală grupa mare? Ea tot ce pune pe Instagram, pe Facebook, este mocangeală și reclamă de la A la Z, fără parteneriat plătit, e mocangeală pe față. Cum îți permiți să ai tupeul ăsta, încât să spună că simte și ea nevoia să răsplătească diverse firme care îi trimit de una, de alta… Ei te urmăresc pe tine nu pentru că ești frumoasă, că nu ești, nu pentru că ești deșteaptă, că nu ești, pentru că apari pe sticlă! Este motivul pentru care 99,9% din oameni se uită la vedete. Tupeul zbârnâie pe tine, știi cum te-aș ciufuli… Bă, ești tupeistă rău de tot. Chelfăneală prima dată când te văd, să vezi tu omor ce îți iei", a spus Oana Zăvoranu în propriul vlog de pe Youtube.