Oana Țoiu a declarat că SUA ne-au scos din Visa Waiver din cauza anulării alegerilor prezidențiale. Apoi s-a bâlbâit

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a făcut o declarație foarte gravă. Când a realizat ce a declarat, a venit cu explicații, bâlbâindu-se, dar și fără succesul lămuririi situației.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, susținută în Guvernul Bolojan de USR, a declarat, la Euronews, că ”În dreptul nostru, este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă. Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor…”, referindu-se la excluderea României din programul Visa Waiver cu doar câteva zile înainte de momentul în care românii puteau călători în SUA fără necesitatea unei vize.

Reamintim: SUA au scos România din Visa Waiver/ Homeland Security a decis că desemnarea României trebuie ANULATĂ/ Reacția Guvernului

Când a realizat gravitatea declarației, și-n contextul raportului recent al Departamentului de Stat al SUA, ministrul de Externe a încercat să nuanțeze, spunând că am fost excluși din Visa Waiver, din mai multe motive, ”inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor… sau explicații… la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost și așteptarea Administrației… SUA, care au contribuit la… ă… decizia de a… nu duce la bun sfârșit procesul de evaluare a României astfel încât să intre în Programul Visa Waiver la acel moment” citează Gândul explicațiile de revenire.

