Oana Bulai: Klaus Iohannis și Florin Cîţu pedepsesc milioane de români, doar pentru că trăiesc în localităţi conduse de PSD

"Săptămâna trecută România a fost din nou împărţită de actuala guvernare. Localităţile care aveau carnet de partid la PNL au primit bani din Fondul de Rezervă al Guvernului, iar restul fie au primit sume infime, fie nu au primit deloc.

Într-o nouă şedinţă de Guvern organizată „noaptea ca hoţii”, cei din PNL şi-au alocat bani doar pentru localităţile conduse de ei sau partenerii lor de guvernare.

Aşa arată România normală a PNL de astăzi? O ţară în care banii publici sunt alocaţi inechitabil? În care doar anumite comunităţi au acces la fonduri, iar acest lucru doar dacă primarul face parte din gaşca corectă din PNL?

Înţeleg frustrarea premierului senzaţie Florin Cîţu că a fost demis, dar se răzbună pentru români pentru dezastrul creat la guvernare pentru care a fost dat jos? În loc să se comporte ca un premier, Florin Cîţu foloseşte şi în ultimele sale zile la Palatul Victoria pentru a da bani cu nemiluita primarilor PNL care l-au făcut şef la PNL. Pentru că asta e realitatea, stimaţi colegi! Florin Cîţu i-a recompensat pe cei care l-au votat la Congresul ilegal din septembrie, în vreme ce restului de localităţi le-a aruncat firimituri.

Cifrele nu lasă loc de interpretări. Dintr-un miliard de lei alocaţi, grosul, peste 85%, a mers către administraţiile PNL. Aleşii PSD, deşi ca pondere sunt cei mai mulţi, ei reprezentând aproape jumătate din numărul total al primarilor, au primit doar firimituri, doar un rest de 15% din miliardul alocat.

PSD are 1362 de primari, dintr-un total de 2907, adică 46,85%. 156 de primării PSD n-au primit niciun leu. Zero! Alte 1021 de primării au primit doar câte 50.000 de lei. Adică 10.000 de euro fiecare. Adică aproape zero!

Municipiul Roman, zero lei de la Florin Cîțu

Municipiul Roman, casa mea, a primit zero lei prin această alocare! Este incredibil ca un municipiu de o asemenea importanţă din judeţul Neamţ să fie ignorat complet de către Guvernul PNL.

Tot ceea ce se întâmplă este o imensă bătaie de joc la adresa românilor! Klaus Iohannis, Florin Cîţu şi toată gruparea de dreapta care s-a cocoţat la putere pedepsesc milioane de români, doar pentru că trăiesc în localităţi conduse de PSD. Condamnă mii de comunităţi în prag de iarnă şi când au nevoie de bani pentru a plăti facturi, pentru a face pregătirile pentru iarnă!

Și de parcă n-ar fi destul, viitorul pe termen scurt al României arată îngrozitor de rău! Problema României nu este doar aceea că Guvernul PNL sprijină doar acele localităţi unde sunt primarii lor. Nu! Avem o criză sanitară ce se va acutiza şi în faţa căreia guvernanţii sunt incapabili. Ni se vorbeşte despre 20.000 de cazuri pe zi şi sute de români care pierd lupta cu Covid-19 zi de zi.

Oana Bulai: Din încăpăţânarea lui Klaus Iohannis şi a lui Florin Cîţu, criza politică se va adânci

Aşa cum arată lucrurile azi, din încăpăţânarea lui Klaus Iohannis şi a lui Florin Cîţu, criza politică se va adânci, incertitudinea devenind noul normal, cu efecte negative majore asupra calităţii politicilor publice. Apoi, criza economică va fi resimţită din ce în ce mai puternic.

Toată această politică distructivă a Guvernului demis de dreapta va duce la o creştere a tensiunilor sociale. Neîncrederea, creşterea dramatică a costului vieţii, împărţirea românilor între cei din comunităţi PNL şi restul, toate vor contribui la sporirea nemulţumirii sociale.

Dacă e să analizăm toţi indicatorii economiei sau ai societăţii româneşti, din păcate, nu putem identifica vreun element pozitiv pe termen scurt. Sărăcie, Frig şi Foame! Asta-i România condusă de Klaus Iohannis şi de Guvernul dreptei!" (Titlul și subtitlurile aparțin redacției)