Profesorul Laurențiu Bădicioiu, co-organizator al Festivalului internațional de poezie, epigramă și umor „Romeo și Julieta la Mizil”, a vorbit în emisiunea De Ce Citim despre prieteniile care se leagă an de an la festival și care durează o viață.
Prezent în emisiunea De Ce Citim, profesorul Laurențiu Bădicioiu, co-organizator, alături de profesorul Victor Minea, al Festivalul internațional de poezie, epigramă și umor „Romeo și Julieta la Mizil”, ajuns la ediția a XIX-a, a vorbit despre prieteniile care se formează an de an al Festival și care durează o viață.
„S-a creat un spirit al Festivalului (n. r. Romeo și Julieta la Mizil). S-a creat o atmosferă. Ne întâlnim și înainte de gală, într-un cadru mai restrâns, dar asta nu ne oprește să avem cu noi câteodată un acordeon, să se declame poezii, să se spună epigrame, chiar să se danseze, cu o zi înainte. După care, a doua zi, urmează gala și apoi ne întâlnim într-un cadru mai larg, toți prietenii veniți din România și din alte părți. Este vorba de peste 100, poate chiar și 120-140, am avut și spre 200 prezenți. Dar după ce se termină gala rămân mai puțini. În timpul în care stăm împreună, oamenii sunt dispuși la prietenie și la zâmbet”, a povestit Laurențiu Bădicioiu
„Când poezia se întâlnește cu zâmbetul, când umorul se întâlnește cu gândul rafinat din texte lirice sau sentimentele profunde pe care poeții ni le transmit într-un fel sau altul, ni le sugerează, atunci se creează o simbioză, e ceva acolo. Ea continuă, această legătură, pentru că majoritatea păstrează legătura și prieteniile se întăresc. Să dau un exemplu...” a subliniat profesorul.
Urmărește emisiunea pe:
Cei care doresc să se înscrie o pot face pe www.romeojulietalamizil.ro până pe 20.12.2025. Prin poștă, se pot trimite materialele pe adresa: Bădicioiu Laurențiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, N. Bălcescu, 111-113, Mizil, Prahova, cu mențiunea Pentru Festivalul internațional „Romeo și Julieta la Mizil”, ediția a XIX-a. Materialele trebuie să aibă motto pe plic.
În plicul mare va fi altul închis, având pe el același motto. Se menționează numele, vârsta, secțiunea, titlurile textelor, e-mailul, adresa, numărul de telefon, ocupația.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu