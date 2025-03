O rachetă destinată lansărilor de sateliți europeni a explodat la 40 de secunde după decolare

O rachetă de test menită să deschidă calea pentru lansările comerciale de sateliți din Europa s-a prăbușit și a explodat la doar 40 de secunde după ce a decolat, duminică, de la un cosmodrom din Norvegia. Incidentul a marcat un eșec în prima încercare a startup-ului german Isar Aerospace de a efectua un zbor orbital de pe teritoriul european.

Racheta Spectrum, concepută pentru a transporta sateliți de mici și medii dimensiuni de până la o tonă, a fost lansată de la Andøya Spaceport, situat în zona arctică a Norvegiei. Deși nu a transportat nicio încărcătură la bord, misiunea avea scopul de a colecta date esențiale despre funcționarea sistemelor de propulsie și navigație dezvoltate de compania bavareză.

În ciuda eșecului, Isar Aerospace a transmis că a obținut date valoroase care vor contribui la îmbunătățirea tehnologiei și la pregătirea unor viitoare lansări reușite. Compania avertizase anterior că primul test ar putea fi întrerupt prematur.

Europa încearcă să își asigure un loc pe piața în creștere a lansărilor comerciale de sateliți, competiția fiind acerbă cu țări precum Suedia și Marea Britanie, care își doresc propriile centre de lansare. Rămâne de văzut dacă următoarele încercări vor avea mai mult succes în cursa pentru independența spațială a continentului.

Telescopul spaţial SPHEREx, construit de NASA, a fost lansat, la începutul acestei luni, într-o misiune de explorare a originilor Universului, transmite DPA.



Telescopul SPHEREx - acronimul de la Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer (spectro-fotometru pentru istoria Universului, evul reionizării şi explorator al gheţurilor) - a fost lansat cu o rachetă Falcon 9, aparţinând SpaceX, de la baza aerospaţială Vandenberg din California.



După câteva întârzieri, SPHEREx şi-a început misiunea care urmează să dureze doi ani.



De forma unui megafon şi de dimensiunea unei magazii de grădină, acest telescop în infraroşu va aduna date cu privire la istoria Universului.



Oamenii de ştiinţă speră că telescopul SPHEREx va descoperi informaţii importante cu privire la originile Universului şi va contribui la căutarea de gheaţă şi molecule organice în spaţiul îndepărtat.



Alături de SPHEREx, NASA a lansat şi misiunea PUNCH, care va desfăşura observaţii 3D globale ale interiorului întregii heliosfere, folosind patru mici sateliţi, pentru a afla cum corona solară dă naştere vântului solar.

