O profesoară explică de ce participă la grevă deși iese la pensie și nu se va bucura de potențialele măriri salariale

„Dragi părinți și dragii mei elevi,

Toți cei care mă cunosc știu că cel mai mult în lumea asta îmi place să fiu profesoară, să intru în clasă, de unde primesc energia și tinerețea copiilor, iar eu le dau, la schimb, din ceea ce știu și din dragostea mea, să intru în clasă, pentru că știți că vă iubesc, chiar dacă mereu vă cicălesc și să vă bat la cap!

Deci, ce vreau să înțelegeți este că, în ciuda acestui fapt, eu intru în grevă și împreună cu mine intră și alți profesori din școală. Nu intrăm în grevă pentru că nu ne pasă de copii.

Intrăm în grevă tocmai pentru că ne pasă! Doar când meseria de profesor va fi bine plătită, vor veni la catedră cei mai buni absolvenți ai facultăților ca să facă ore așa cum ne dorim cu toții.

Eu sunt bătrână, sunt la o aruncătură de băț de pensie și, dacă vom câștiga ceva prin grevă, probabil, până se pune în lege, nu mai apuc. Dar aici nu e vorba de mine!

E vorba de meseria asta pe care o iubesc atât și care mi se pare nu numai cea mai frumoasă din lume, dar, dacă o faci așa cum trebuie, este și cea mai grea, și cea mai solicitantă, și cea mai importantă, pentru că nu există nicio altă meserie fără cea de profesor.

Judecătorii, doctorii, inginerii sunt făcuți de profesori și dacă profesorii nu sunt buni, nimic nu va fi bun! Până când salariul nu va fi motivant, la catedră nu vor veni decât cei care nu își găsesc loc în altă parte, deci cei mai slabi!

Prin grevă asta cerem, de fapt, să se recunoască importanța acestei meserii. Pe de altă parte, sunt și profesori care nu fac grevă; ei vor fi la școală și vor face orele și vor avea grijă de copii.

Vă imbrătisez și vă rog să ne susțineți sau, cel puțin, să încercați să nu intrați în jocul manipulatorilor care spun că nu ne pasă de elevi! Ne pasă mai mult decât le pasă lor! Voi știți că mie îmi pasă și vă asigur că și celorlalți profesori greviști le pasă!

P.S. Când vom reveni la școală vom vorbi despre dreptul nostru (al meu și al vostru) de a protesta și de a obliga guvernele să respecte legile țării. Pentru că protestul ăsta e despre obligația guvernelor de a respecta legea!”, a transmis profesoara Lidia Mihaela Mîrzac.

VEZI ȘI: Ministrul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Marius Budăi, a declarat luni că liderii coaliţiei sunt dispuşi să se vadă "oricând, acum şi imediat" cu profesorii care sunt în grevă pentru soluţionarea problemelor şi reluarea cursurilor

„După cum aţi văzut şi ieri, deschiderea coaliţiei este oricând şi răspunsul este oricând, începând din clipa asta, oricând, acum şi imediat, mâine, răspoimâine, poimâine, oricând. Nu asta am făcut ieri? I-am chemat la întâlnire. Le-am explicat ce se întâmplă pe viitor, le-am explicat şi scurtarea calendarului. Am avut anumite concluzii şi s-a făcut comunicare publică ieri de la Guvern. Urmează răspunsul dumnealor, după care discuţiile continuă. (...) Deschiderea la dialog, şi asta le-a spus şi premierul şi preşedintele Camerei Deputaţilor, este permanentă şi aşa trebuie să fie", a susţinut ministrul Muncii, la Palatul Victoria.



Potrivit sursei citate, actele normative care vor pune în practică ceea ce Guvernul a anunţat duminică la negocierea cu liderii din Educaţie vor fi puse în transparenţă publică în luni seara sau marţi dimineaţa.



„Acea ordonanţa de urgenţă este gata deja şi probabil până diseară sau mâine dimineaţă, cel târziu, va fi pusă în transparenţă publică. Trebuie să respect avizarea internă, este o procedură legislativă, nu pot posta în transparenţă decizională până nu am avizarea internă din minister. Aşa cum s-a discutat Anexa opt va fi închisă, privitoare la Legea salarizării. Ce s-a discutat despre acele persoane din Educaţie care sunt personal auxiliar şi nedidactic sunt cuprinse în anexa opt şi vor primi acele majorări până la concurenţa sumei din închiderea pe final de 2022 a Legii salarizării. Această ordonanţă deja este gata şi va cuprinde şi suntem în discuţii cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi cu Ministerul de Finanţe, inclusiv pe acele bonusuri pentru cadrele didactice debutante", a mai spus ministrul Muncii.



Întrebat care este soluţia Guvernului, în condiţiile în care profesorii refuză să se întoarcă la clase, pentru că acele bonusuri promise din Anexa opt nu sunt suficiente, Budăi a răspuns: „Asta face parte din dialog şi o vom dialoga în continuare. Vom continua".

„Eu vă spun ce se întâmplă practic. Practic, ce s-a decis ieri astăzi este deja înfăptuit. Vă spun doar că deschiderea la dialog rămâne în continuare pentru a rezolva problemele. Repet, peste 3 milioane de copii sunt ai noştri, ai tuturor, peste 300.000 de suflete angajaţi în sistem sunt toţi ai noştri, ai României. Sunt extrem de importanţi pentru noi şi de aia s-au oprit orice discuţii la nivel politic şi ne-am transferat la aceste decizii şi am şi scurtat perioada de implementare a Legii salarizării. Le-am spus foarte clar că în programul de guvernare vor fi prioritari aşa cum trebuie şi vor rămâne prioritari şi în Legea salarizării, unde vor fi primii care vor primi sumele suplimentare", a explicat ministrul Muncii.

