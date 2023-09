O profesoară a fost dată afară din şcoală din cauză că e prea indecentă

Anastasia Shumilova, o profesoară de fizică din Rusia în vârstă de 22 de ani, a fost nevoită să își dea demisia din cauza imaginilor provocatoare publicate pe platformele de socializare. Înainte de a-și începe cariera didactică, Anastasia Șumilova a fost model. Acest aspect a ieșit la iveală după ce a obținut primul ei post de profesoară imediat după absolvire. Un blogger a descoperit fotografii cu Anastasia și le-a distribuit într-un grup, adăugând descrierea: „Elevii sunt încântați, părinții sunt consternați”.

„M-am angajat și mi-am încheiat cariera de profesor pentru 15.100 de ruble pe lună (n.r. circa 150 de euro). Nu înțeleg de ce trebuie să-mi șterg trecutul? Directorul mi-a spus că școala nu are nevoie de modele. În plus, a fost încălcat Codul Muncii. Conform legii, angajatorul nu are dreptul să concedieze unilateral un angajat dacă are un copil în întreținere care nu are trei ani. Copilul meu are doi ani. Oamenii înguști la minte încearcă să mă calce în picioare. Totul s-a prăbușit într-o singură zi din cauza fotografiilor mele, care, pe de altă parte, sunt frumoase, estetice”, a spus Șumilova.

Anastasia s-a mai plâns pe reţelele sociale spunând că nu înțelege de ce un profesor nu are dreptul la intimitate, „la un hobby în afara școlii, în afara orelor de program”.

