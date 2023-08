O hartă chinezească de propagandă încinge spiritele între Beijing și India, la o săptămână după summitul Brics

„Am depus astăzi un protest puternic pe canalele diplomatice cu partea chineză pe așa-numita „hartă standard” a Chinei din 2023, care revendică o parte teritoriul Indiei”, a declarat secretarul de externe al Indiei, Arindam Bagchi, într-un comunicat citat de CNN. „Respingem aceste afirmații, deoarece nu au niciun temei”.

Filipine a devenit ultima dintre țările vecine Chinei care a obiectat la noua hartă națională a Beijingului, alăturându-se Malaeziei și Indiei în declarații puternice în care acuză regimul lui Xi-Jinping.

1. Malaysia will send a protest note to China over its newly-published map that stakes claims over Malaysia’s maritime areas in Sabah and Sarawak.



Wisma Putra has said Malaysia does not recognise China’s claims, and that the map holds no binding authority over Malaysia. pic.twitter.com/iMH27fOyNh