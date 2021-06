O femeie din Italia s-a trezit după ce a stat 10 luni în comă. Făcuse infarct în timpul sarcinii

Conform BBC, italianca Cristina Rosi, de 37 de ani, a suferit un atac de cord când era însărcinată în șapte luni, în luna iulie a anului trecut. Fiica sa, Caterina, s-a născut după o cezariană de urgență, însă mama a rămas în comă și s-a suspectat că a suferit daune cerebrale.

După 10 luni de așteptare, femeia din Italia s-a trezit și a spus și primul său cuvânt, „mama”, a transmis soțul ei. „Nu ne așteptam să se trezească, a fost o adevărată bucurie după atât de multă suferință”, a spus Gabriele Succi pentru ziarul La Nazione. Femeia fusese transferată la o clinică din Austria, în aprilie, pentru a fi tratată în drumul spre recuperare. Atât soțul, cât și mama sau au fost alături de ea când a început să vorbească.

Italian woman wakes up after 10 months in coma - https://t.co/jifcmZkXLE



Cristina Rosi, 37, was seven months pregnant when she suffered a heart attack in July last year.



BBC News



NewsATW