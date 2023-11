foto: Facbeook, Britannia Inn and Waves Restaurant, Par

O familie a mâncat pe săturate de 300 de euro într-un local din UK, apoi a fugit fără să plătească. Patronii oferă recompensă

Familia a mâncat la Britannia Inn din Par, din Cornwall, UK, sâmbătă după-amiază, dar când a fost timpul să plătească, au fugit în timp ce chelnerița era întoarsă cu spatele, unii fugind cu o Skoda Fabia care nu ar fi avut asigurare, relatează Daily Mail.

Cele 12 persoane au comandat mâncare, inclusiv lasagna, friptură, 10 halbe de bere Stella Artois și patru halbe de bere Madri, precum și diverse aperitive precum chipsuri, paste penne și nuggets de pui pentru copii. Factura finală a fost de 299 de euro, ceea ce echivalează cu 260 de lire sterline. Localul a publicat imagini de pe camerele de supraveghere pe pagina sa de Facebook, cerându-le pe oricine îi recunoaște să ofere informații.

„A fost planificat în mod clar, au urmărit și au așteptat ca personalul nostru să iasă din cameră timp de 45 de secunde, înainte ca toți să fugă pe ușă. Când s-a întors chelnerița, toți dispăruseră. Păreau de parcă duc copiii în zona de joacă din grădină, dar ei plecaseră. Nu au comandat cele mai mari sau cele mai scumpe preparate care să ridice un semn de întrebare, unii dintre copii chiar au împărțit mesele. Nu au fost nepoliticoși sau altceva, dar camerele îi arată doar când se ridică și pleacă”, a declarat un angajat, potrivit sursei citate.

„Acești 12 oameni au luat masa cu noi astăzi între orele 14 și 16 și au ieșit fără să plătească. Fără greșeală, calculat și dovedit prin acoperirea completă a camerei. Am raportat acest lucru la poliție, cu toate acestea, dacă cineva recunoaște vreuna dintre aceste persoane sau are informații care ne-ar conduce să le găsim, vă rugăm să ne contactați. Va rămâne confidențial. Recompensă disponibilă pentru găsirea cu succes a acestor escroci!!”, a anunţat localul pe pagina lor de Facebook.

Pe Facebook, un alt client a comentat: „Wow, au și copii! Ce exemplu le dă micuților!” Patronii localului au raportat furtul la politie iar ancheta e în plină desfășurare.

