O companie aeriană își cere scuze pentru întârzieri printr-o scrisoare. Situația nu se va îmbunătăți

Luftansa, a doua cea mai mare companie aeriană din Europa, a trimis o scrisoare clienților săi în care le-a cerut scuze pentru că a trebuit să anuleze mii de zboruri. Cea mai mare parte a industriei aeriene este în haos, fiind forțată să anuleze mii de zboruri din cauza lipsei de personal la nivel intern și pe aeroporturi.

Majoritatea companiilor aeriene au fost reticente în a comenta aceste probleme sau au citat creșterea cererii post-pandemie.

Cum au fost afectate zborurile Luftansa?

Luftansa a recunoscut că se străduiește să facă față creșterii numărului de pasageri într-o scrisoare în care își prezintă scuzele către clienți, scrie Euronews.

”Exploarea sistemului complex de transport aerian de la aproape zero până în prezent, la aproape 90%, nu este în mod evident în conformitate cu fiabilitatea, robustețea și punctualitatea pe care am dori să vi le oferim din nou”, a scris compania.

În scrisoarea compania aeriană recunoaște că situația este puțin probabil să se îmbunătățească în următoarele luni, într-o rară demonstrație de onestitate din partea unei companii aeriene.

”Prea mulți angajați și resurse încă indisponibile, nu numai la partenerii noștri de infrastructură, ci și în unele dintre propriile noastre zone” ar fi motivele întârzierilor și a zborurilor anulate, a scris compania.

Cei care au fost disponibilizați în pandemie refuză să se întoarcă

În timpul pandemiei, aproximativ 2,3 milioane de oameni și-au pierdut locul de muncă în sectorul aviației, serviciile de handling la sol și securitatea fiind cel mai grav afectate. De asemenea, muncitorii au refuzat să se întoarcă, descurajați de salariile mici și de orele lungi.

Compania aeriană a adăugat că, în timp ce recrutează personal nou, efectul stabilizator se va vedea abia în această iarnă. Între timp, compania intenționează deja să anuleze peste 3.000 de zboruri în această vară.

În scrisoare, Luftansa a adăugat că războiul din Ucraina crește presiunea asupra industriei. „Acest lucru duce la blocaje masive în cer și, din păcate, la noi întârzieri ale zborurilor.”

Compania aeriană germană a spus că până în vara anului 2023 ”se așteaptă să aibă un sistem de transport aerian mult mai fiabil la nivel mondial. Ne consolidăm și ne modernizăm în continuare flotele cu aproximativ 50 de aeronave Airbus A350, Boeing 787 și Boeing 777-9 noi și peste 60 de avioane Airbus A320/321 noi doar în următorii trei ani”, a scris compania.

Luftansa a mai transmis că speră, de asemenea, că pasagerii apreciază corect și obiectiv dificultățile cu care se confruntă industria.

