De ce ne îngrășăm după un zbor lung cu avionul. Cori Grămescu: Este posibil să observați câteva sute de grame în plus pe cântar

"Dacă și voi aveți planificate călătorii cu durate lungi de zbor, este esențial să vă îmbracați confortabil și să faceți constant mici exerciții pentru a ajuta sistemul circulator. Soluția mea când zbor mai mult de 5 ore este să am un rând de haine de schimb la mine pentru avion, ca să mă simt fresh când cobor din aeronavă și să mă bucur totodată de confort pe durata călătoriei. Am ales o pereche de colanți compresivi și șosete cu grad moderat de compresie pentru că am zburat mai bine de 12 ore și am probleme cu circulația.

La fiecare oră m-am ridicat din scaun și am făcut câțiva pași prin aeronava, iar în timp ce lucram am făcut exerciții pentru picioare - rotiri de gleznă, mi-am întins picioarele, mi-am masat gambele ca să stimulez circulația și drenajul limfatic.Desigur, hidratarea corespunzătoare, evitarea alimentelor foarte dulci sau foarte sărate, limitarea consumului de alcool ajută la combaterea senzației de picioare umflate. În plus, trebuie să știți că după o călătorie lungă cu avionul este posibil că vreme de 1-2 zile să observați câteva sute de grame în plus pe cântar - este o reacție normală de retenție de apă cauzată de faptul că petrecem foarte mult la altitudine, într-un regim de sedentarism accentuat", a explicat Cori Grămescu pe Facebook.

De ce trebuie să bei mai multă apă când zbori cu avionul

"În avion, ne deshidratăm foarte tare, deoarece aerul pe care îl respirăm este foarte uscat. Așa că e important să bem cu cel puțin o jumătate de litru de apă în plus faţă de necesarul nostru de apă. Ca opţiuni alimentare pentru zborurile cu avionul recomand să evitați sarea și produsele dulci și să alegeți în loc produse pe bază de legume, fructe și proteine slabe. Dacă sunt zboruri scurte, în Europa, mănânc înainte de zbor o masă consistentă cu ingredientele de mai sus, pentru a evita ronţăielile și ispitele nesănătoase din aeroport.

De asemenea, un lucru de menționat este modul în care compensăm consumul de alcool. În cantitate moderată, alcoolul induce o stare de relaxare de care avem nevoie pe perioada zborului și, după cum vedeți în poze, și eu am băut un pahar de vin la cină, însă el trebuie compensat cu 2-3 pahare de apă pentru a preveni deshidratarea", a mai scris Cori Grămescu, în urmă cu ceva timp, pe Facebook.

Și, dacă îți dorești ceva bun și sănătos când te întorci acasă din călătoria ta, poți încerca rețeta de plăcintă dietetică pe care Cori Grămescu o propune.

"Rețeta dietetică de plăcintă te salvează ori de câte ori ai chef să mănânci ceva bun și gustos, dar sărac în calorii și bogat în proteine. O recomand în procesele de slăbire pentru că ține de foame, dar o puteți face și pentru cei dragi.

Ingrediente pentru 12 porții:

2 kg spanac verde, proaspăt 12 ouă

500 de g feta sau telemea dietetică

6 pâinici dakos sau 100 g de fulgi de hrișcă

5-8 roșii cherry tocate cuburi

ceapă

Preparare

Cele 2 kg de spanac se spală bine și se aleg frunzele. Înainte de gătire, frunzele de spanac trebuie scurse bine. Puteți folosi un uscător de salată cu centrifugă pentru a reduce cantitatea de apă de pe frunze. Se curăță și se taie cubulețe 4-5 cepe albe. Într-un vas încăpător se înăbușă ceapa în puțin ulei de măsline, apoi se adaugă frunzele de spanac rupte cu mâna în bucăți mari. Se adaugă treptat și se lasă să se gătească la temperatura mică.

După ce toate frunzele de spanac sunt înmuiate și înăbușite se închide focul și se lasă cu un capac deasupra încă 2-3 minute, ca să își lase apa. Apoi se scurge compoziția în sită, lăsând să curgă în chiuvetă zeama de la spanac. Batem cele 12 ouă cu o furculița, pentru omogenizare,brânza telemea light sau feta light se da pe răzătoarea mare și se încorporează în amestecul de ouă. Iar pentru a înmuia dakos-ul avem nevoie de câteva roșii cherry tocate mărunt, amestecate cu oregano, ulei de măsline și zeama de lămâie, dar și puțină apă. La fel procedăm și cu fulgii de hrișcă. Când se înmoaie, stoarcem pâinea sau fulgii de hrișcă de zeamă și amestecăm cu oul bătut amestecat cu brânză rasă.

Într-un vas de ceramică tapetat cu hârtie de copt turnăm compoziția de spanac înăbușit și scurs amestecat cu ouăle bătute, brânză rasă și hrișcă înmuiată cu roșii cherry, apoi potrivim de gust: dacă mai simțim nevoia adaugăm un praf de sare, chilli, usturoi uscat și capere mărunțite. Tava se bagă la cuptorul încins la 160 de grade și se lasă până se încheagă ouăle. Dacă nu ținem neapărat dietă, pe deasupra plăcintei presărăm un amestec de pesmet cu brânză maturată (graviola) dată pe răzătoare", a explicat Cori Grămescu pe Facebook.

