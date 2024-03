Câțiva tineri din Israel au vorbit despre ce au simțit în data de 7 octombrie 2023 când Hamas a comis o crimă împotriva umanității atunci când a atacat sudul Israelului. În urma participării la un eveniment în Parlamentul României, ei au fost de acord să povestească prin ce au trecut în acele momente teribile.

„Mă numesc Ronit. Am 17 ani. Sunt din moshavul Netiv HaAsara. În 7 octombrie eram acasă și ne-am trezit auzind alarmele la ora 6:29. Am fost în camera de urgență, în camera protejată, timp de 29 de ore fără apă și fără electricitate pentru că se tăiase electricitatea. În moshavul meu au intrat 3 teroriști cu parapante, au trecut granița, au ajuns în moshavul nostru și au început să tragă.

În afară de cei trei teroriști au mai intrat încă 7 în moshav și au început să distrugă și să fure din case. În moshavul meu au fost omorâte 20 de persoane, printre care 3 de vârsta mea, iar eu și familia mea nu mai trăim în moshav de 5 luni.

Ne-am închis în camera de urgență din casă. Nu aveam arme de foc, eram cu 3 cuțite și am așteptat acolo fiind închiși timp de 12 ore până când ni s-a spus că putem ieși. Când ni s-a spus că putem ieși, ni s-a spus și că moshavul încă nu este ok să putem ieși în siguranță așa că am luat cât am putut în mâini și am plecat.

De atunci, de 5 luni, trăim cu puținul pe care am putut să-l salvăm din casă.", a spus tânăra.

Tatăl său a rămas în sat

„Ceea ce mă deranjează este faptul că tatăl meu a rămas acolo. Avem o fermă de animale și nu a putut pleca. A vrut să rămână și să fie acolo pentru animalele sale și cel mai mult îmi lipsește faptul că tatăl meu nu este cu noi și este întotdeauna în pericol. Au mai fost și alte momente în care am crezut că o să intre teroriști și cel mai mult îmi lipsește nu un obiect, ci tatăl meu.", a spus Ronit, în exclusivitate pentru DC News și DC News TV.

