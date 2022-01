"Nu mă ascund". Florentina Fântânaru, mărturisiri sincere: Vindecarea începe cu recunoaşterea problemei

"Nu joc un rol la televizor"

"Nu joc un rol la televizor: sunt eu, cea adevărată. Cred că cine m-a însoţit ca telespectator în toţi anii ăştia a sesizat schimbare, evoluţie. Nu mai sunt cea de acum 14 ani şi cred că nimeni nu mai este, toţi evoluăm într-un fel sau altul. Sunt o persoană care îşi păstrează firescul, nu mă ascund, dar nici nu mă expun la toate evenimentele. Sunt o persoană casnică, cu un gust maxim pentru călătorii, cam aşa m-aş descrie", a apovesti Florentina Fântânaru, într-un interviu pentru okmagazine.ro.

Vedeta a vorbit și despre pirederea soțului său din 2011. "Vindecarea începe cu recunoaşterea problemei. Au fost ani lungi în care mi-am dat răgaz şi am creat perspective. Nu m-am agăţat de trecut, nu m-am hrănit cu amintiri. Am reuşit să dobândesc propria armonie ca să pot creşte un copil echilibrat... Dorinţa mea ţine de echilibru, ţine de o preocupare permanentă pentru ceea ce-mi spune inima. Mă bucur pentru fiecare an care trece şi care adaugă trăiri echilibrate", a spus prezentatoarea tv.

"Întotdeauna l-am purtat cu mine pe Dumnezeu"

Florentina Fântânaru a făcut mărturisiri și despre relația sa cu Dumnezeu și modul în care l-a primit în viața ei pe părintele Arsenie Boca.

"Întotdeauna l-am purtat cu mine pe Dumnezeu şi nu cred că m-a părăsit vreodată. I-am simţit protecţia, i-am simţit încercările, i-am simţit prezenţa în perioade diferite din viaţa mea. Pot să vorbesc despre minuni pentru că le-am trăit şi s-au manifestat prin oamenii pe care i-am întâlnit când am avut nevoie.

Am aflat despre părintele Arsenie Boca în 2012 şi l-am primit în viaţa mea ca pe un prieten de care mă rătăcisem, a fost o reunire şi de atunci îi simt protecţia în toate lucrurile pe care le fac. Acum un an am făcut o emisiune despre părintele Arsenie, cu doi oameni de care sunt legată sufleteşte, profesorul Constantin Dulcan şi părintele Necula. Aceşti doi oameni au fost nădejdea mea în clipe de încercare, îi port în inima mea şi ştiu că părintele Arsenie Boca ne-a adus împreună", a spus vedeta.

