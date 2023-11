"Nu am bani mulți, dar îi dau". Victor Vrînceanu, fostul iubit al Andreei Antonescu: "Am întrebat-o cum facem cu copilul. Mi-a spus să îi dau o anumită sumă"

"Nu am bani mulți, dar îi dau"

"Când am avut discuția finală despre despărțire, am întrebat-o cum facem cu copilul. Eu mă gândeam la program, iar ea mi-a spus că e OK dacă îi dau o anumită sumă de bani pe lună. (..) Am stat și m-am gândit mult, pentru că nu iau niciodată decizii sub impulsul momentului. Peste două zile, i-am scris pe Whatsapp că accept să îi dau suma pe care a cerut-o. Până la urmă, banii sunt pentru fiica mea, Victoria și nu aș vrea vreodată ca Andreea să simtă că m-am opus sau am negociat cu ea. I-am dat cât a vrut. Din momentul despărțirii, i-au intrat negreșit banii în cont, lună de lună, în ziua de 15 sau poate mai devreme", a spus Victor Vrînceanu pentru cancan.ro.

"Nu am eu bani mulți, dar atât cât am, dacă are nevoie fata mea, îi dau! I-am spus Andreei în nenumărate rânduri, atât verbal, cât și în scris, că poate apela la mine oricând. Recent i-am propus să ne vedem să vorbim despre turta Victoriei care va fi în decembrie, să ne organizăm. I-am spus că voi plăti eu tot", a mai spus fostul iubit al Andreei Antonescu.

"Mi-a spus că îmi oferă două weekend-uri pe lună și câteva ore de vizită"

"Eu sunt un tip organizat și îmi place să respect un program cu rigurozitate. Mai ales când vine vorba despre o fetiță de 10 luni care are nevoie de stabilitate. Motiv pentru care i-am propus Andreei să semnăm un draft de program la notariat. Ca să știm amândoi unde să ne uităm atunci când ne organizam programul. Să nu fie loc de discuții nedorite. Să fie totul civilizat. Voiam doar să avem un program clar stabilit astfel încât Victoria să nu fie bulversată, iar noi să ne putem organiza activitățile în funcție de copil. Eu am un loc de muncă cu program bine stabilit, ca orice alt om de rând din România. E nevoie de o programare.

Andreea a trimis înapoi o variantă modificată total. De unde eram obișnuiți și înțeleși pentru împărțirea timpului petrecut cu Victoria în mod egal, acum mi-a spus că îmi oferă două weekend-uri pe lună și câteva ore de vizită în timpul săptămânii", a mărturisit Victor Vrînceanu.

