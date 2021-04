Noi scene sunt pe cale să aprindă America: Militar de culoare, scos din mașină cu arma la cap și stropit cu spray paralizant de poliție

Guvernatorul statului american Virginia, Ralph Northam, a ordonat duminică declanşarea unei anchete după difuzarea de imagini în care se putea vedea cum doi poliţişti îşi îndreaptă armele asupra unui militar de culoare şi îl stropesc pe faţă cu spray paralizant, informează luni AFP, scrie Agerpres.





Imaginile îl arată pe locotenentul Caron Nazario, afro- şi latino-american, întrebând de mai multe ori cu ce a greşit şi declarând "asta-i o porcărie totală", în timp ce poliţiştii îi ordonă să iasă din maşină. Agenţii îl acuză că refuză să coopereze.



Nazario, care purta uniformă militară, se afla la volanul unei maşini noi ce nu avea încă plăcuţe de înmatriculare permanente atunci când poliţiştii i-au cerut să oprească, potrivit mass-media. În final, i s-a permis să plece.





Guvernatorul statului Virginia a informat într-un comunicat că îi va cere poliţiei să declanşeze "o anchetă independentă", subliniind că înregistrarea video este "degradantă şi i-a stârnit furia".



Poliţia americană este acuzată frecvent de rasism şi de violenţe.



Poliţistul Derek Chauvin este în prezent judecat după ce a fost acuzat că a ucis anul trecut un afro-american, pe nume George Floyd, la Minneapolis, menţinându-şi genunchiul pe gâtul acestuia timp de peste nouă minute, o dramă care a suscitat un val de furie istoric împotriva rasismului în SUA.

