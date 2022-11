Noi cazuri de variola maimuței au fost confirmate în România. Date de ultimă oră

Este vorba despre doi bărbați cu vârste de 21 de ani și 30 de ani, din București și județul Ilfov. Starea lor de sănătate este bună și se află în izolare.

Până în prezent, în România au fost diagnosticați cu variola maimuței 45 de pacienți.

Conform Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), în total 15 persoane au fost vaccinate împotriva variolei maimuței.

Citește și...

Rafila, în căutarea de tratamente pentru anumite boli, atacat de USR pentru că merge în străinătate: Poate unii au anumite frustrări pentru că nu au avut ocazia să călătorească

Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a fost întrebat „cum stă cu relațiile internaționale”.

În acest context, Alexandru Rafila a vrut să lămurească subiectul vizitelor externe pe care le-a făcut în acest an de când este membru în Guvern. Ministrul Sănătății a explicat că nu a mers în excursie, ci au fost deplasări profesionale, pentru a stabili diferite acorduri în domeniul Sănătății. De exemplu, în Cuba, Alexandru Rafila a mers să semneze „un acord bilateral în domeniul sănătăţii", după ce, în ianuarie, Guvernul României a semnat un memorandum cu această ţară.

Alexandru Rafila a zis că a folosit oportunitatea legată de un congres internaţional, la care au participat mai mulți de miniştri ai Sănătăţii, inclusiv doi din UE, în afară de el, pentru a vedea cum sunt tratate acolo anumite boli care în România nu au încă un răspuns, cum ar fi piciorul diabetic.

Atacurile privind deplasările de lucru ale lui Alexandru Rafila au venit din partea USR, iar ministrul crede că scopul este să-l împiedice să-și desfășoare activitatea.

„De când am fost numit în funcție, am făcut cam 11-12 deplasări de lucru în afara țării. Unii au o percepție greșită în ceea ce privește scopul acestor deplasări. Ele nu sunt turistice. Poate unii au anumite frustrări pentru că nu au avut ocazia, când erau mai tineri, să călătorească și consideră că persoanele care ocupă funcții publice se deplasează în alte țări în scopuri turistice”, a zis Alexandru Rafila la DC News și DC News TV.

„Am reușit să semnăm câteva acorduri de colaborare bilaterală în domeniul sănătății, de exemplu cu Italia. În curând, vom avea un acord finalizat cu Belgia în ceea ce privește tratamentul pacienților cu arsuri. Avem o colaborare și un acord foarte bun cu Israel. Chiar și pentru vizita din Israel am fost criticat. Știți care este problema? Scopul criticilor este să te împiedice să lucrezi”, a mai spus ministrul Sănătății.

„Am fost pentru trei lucruri în Cuba: în primul rând, să semnez un acord bilateral. Fusese aprobat încă din luna ianuarie, dar trebuia semnat de către Guvernul României. În al doilea rând, am folosit oportunitatea legată de un eveniment internațional care s-a desfășurat în Cuba, luna trecută, și care a reunit mai mulți miniștri ai Sănătății, inclusiv din Uniunea Europeană. În al treilea rând, am mers în Cuba din următorul motiv: industria farmaceutică a lor are o forță recunoscută. Au și o universitate bună, veche, de tradiție. România trebuie să dezvolte și alte tipuri de relații în ceea ce privește zona medicală în care să existe schimburi de specialiști și oportunitatea de a cunoaște niște produse biologice care pot fi utilizate în scop terapeutic în zone în care nu avem răspuns, cum ar fi pentru piciorul diabetic”, a mai zis Alexandru Rafila.

