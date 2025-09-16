Nicușor Dan, prima reacție după anunțul Procurorului General despre influența Rusiei în alegerile din România

Într-o postare pe Facebook, Nicușor Dan, președintele României, a reacționat după anunțul Procurorului General despre influența Rusiei în alegeri. Alex Florența a vorbit despre o „subversiune politică”, o formă insidioasă de război hibrid care exploatează rețele de afaceri, mass-media și surse politice interne pentru a influența deciziile guvernamentale.

„Cercetarea prezentată azi de Procurorul General reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024.

Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului.

Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc.

Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale“, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

