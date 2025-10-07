€ 5.0916
|
$ 4.3652
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 17:44 07 Oct 2025 | Data publicării: 17:42 07 Oct 2025

Nicușor Dan, mesaj la doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan copenhaga 01 oct 25 (2) Sursa foto: Agerpres
 

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj, marți, la doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului.

Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj marți, 7 octombrie 2025, la doi ani de la atacurile Hamas asupra Israelului. 

El a reiterat sprijinul pe care România îl acordă Israelului în lupta cu terorismul și eliberarea necondiționată a ostaticilor.

„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile odioase comise de Hamas împotriva Statului Israel. Suntem solidari cu toate victimele și familiile acestora, împărtășind durerea lor. România își reiterează apelul pentru un armistițiu imediat și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor. De asemenea, solicităm acordarea fără obstacole a asistenței umanitare populației civile din Gaza”, a scris președintele pe pagina sa de X.

La 7 octombrie 2023, mișcarea islamistă Hamas a lansat un atac surpriză de o amploare fără precedent asupra Israelului, declanșând cel mai grav conflict din regiune din ultimele decenii.

Atacul a început în zorii zilei, cu un tir masiv de rachete trase din Fâșia Gaza către orașe israeliene, urmat de infiltrarea a sute de combatanți Hamas pe teritoriul israelian, inclusiv în comunități civile și baze militare. Militanții au ucis peste o mie de persoane, majoritatea civili, și au luat ostatici, inclusiv femei și copii, care au fost duși în Gaza.

Acțiunea a șocat Israelul și comunitatea internațională, fiind descrisă de autoritățile israeliene drept un „masacru” și un act de terorism de o brutalitate extremă.

Ca reacție, Israelul a declarat oficial stare de război și a lansat o ofensivă masivă împotriva Hamas în Fâșia Gaza.

Bombardamentele israeliene au vizat infrastructura militară a grupării teroriste, însă au lovit și structuri civile. Conflictul a reaprins tensiunile regionale, atrăgând reacții puternice din partea comunității internaționale, care a cerut protejarea civililor și găsirea unei soluții diplomatice.

Evenimentele din 7 octombrie au marcat o ruptură profundă în relațiile dintre israelieni și palestinieni, schimbând radical dinamica securității în Orientul Mijlociu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
hamas
israel
razboi israel
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat acum 22 minute
Un bărbat a fost arestat pentru că și-a sărutat "excesiv" partenera în timpul unui zbor
Publicat acum 28 minute
Exercițiu de mobilizare MOBEX B-IF-25: Rezerviștii din București și Ilfov, convocați
Publicat acum 28 minute
Cazul Alina Bica, amânat de Înalta Curte, la scurt timp după ce Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare
Publicat acum 41 minute
Cazul Nord Stream: Donald Tusk nu dorește ca Volodimir Z. să fie predat Germaniei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close