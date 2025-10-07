Nicușor Dan, mesaj la doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului

Nicușor Dan, președintele României, a transmis un mesaj marți, 7 octombrie 2025, la doi ani de la atacurile Hamas asupra Israelului.

El a reiterat sprijinul pe care România îl acordă Israelului în lupta cu terorismul și eliberarea necondiționată a ostaticilor.

„Astăzi se împlinesc doi ani de la atacurile odioase comise de Hamas împotriva Statului Israel. Suntem solidari cu toate victimele și familiile acestora, împărtășind durerea lor. România își reiterează apelul pentru un armistițiu imediat și eliberarea necondiționată a tuturor ostaticilor. De asemenea, solicităm acordarea fără obstacole a asistenței umanitare populației civile din Gaza”, a scris președintele pe pagina sa de X.

La 7 octombrie 2023, mișcarea islamistă Hamas a lansat un atac surpriză de o amploare fără precedent asupra Israelului, declanșând cel mai grav conflict din regiune din ultimele decenii.

Atacul a început în zorii zilei, cu un tir masiv de rachete trase din Fâșia Gaza către orașe israeliene, urmat de infiltrarea a sute de combatanți Hamas pe teritoriul israelian, inclusiv în comunități civile și baze militare. Militanții au ucis peste o mie de persoane, majoritatea civili, și au luat ostatici, inclusiv femei și copii, care au fost duși în Gaza.

Acțiunea a șocat Israelul și comunitatea internațională, fiind descrisă de autoritățile israeliene drept un „masacru” și un act de terorism de o brutalitate extremă.

Ca reacție, Israelul a declarat oficial stare de război și a lansat o ofensivă masivă împotriva Hamas în Fâșia Gaza.

Bombardamentele israeliene au vizat infrastructura militară a grupării teroriste, însă au lovit și structuri civile. Conflictul a reaprins tensiunile regionale, atrăgând reacții puternice din partea comunității internaționale, care a cerut protejarea civililor și găsirea unei soluții diplomatice.

Evenimentele din 7 octombrie au marcat o ruptură profundă în relațiile dintre israelieni și palestinieni, schimbând radical dinamica securității în Orientul Mijlociu.