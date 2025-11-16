€ 5.0847
|
$ 4.3768
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0847
|
$ 4.3768
 
DCNews Stiri Nicușor Dan, întrebat când face nunta. Va lua numele de Grădinaru? Ce a răspuns președintele
Data actualizării: 21:34 16 Noi 2025 | Data publicării: 21:23 16 Noi 2025

Nicușor Dan, întrebat când face nunta. Va lua numele de Grădinaru? Ce a răspuns președintele
Autor: Giorgi Ichim

nicusor-dan-mirabela-gradinaru Mirabela Gradinaru Nicusor Dan - Foto: Agerpres
 

Nicușor Dan a făcut dezvăluiri despre nunta cu partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru.

Nicușor Dan a fost întrebat când face nunta cu Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață și mama celor doi copii ai săi și dacă după nuntă va lua și numele de Grădinaru.

"Nu mi-am pus problema asta. Nunta se va întâmpla, dar când se va întâmpla va fi foarte discret și veți afla după.

E nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social în acel moment pe care vă dați seama că în 6 luni de la preluarea mandatului nu l-am avut. Și cred că încă vreo șase tot așa va fi.

Nici nu mai e nevoie de cuvinte despre relația asta. Se va întâmpla, o să aflați", a declarat Nicușor Dan, la România TV.

Întrebat dacă a pregătit verighetele, Nicușor Dan a spus că: "în afară de a citi documente și a participa la diverse ședinte nu am făcut nimic în sensul acesta (n.r. al nunții)".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
mirabela gradinaru
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Nicușor Dan, după mesajul pe care i l-a dat Băsescu la România TV: Trebuie făcută unificarea
Publicat acum 15 minute
Nicuşor Dan: Românii o duc mai rău în momentul acesta faţă de acum şase luni
Publicat acum 16 minute
Nicușor Dan, despre cazul fetiței de 2 ani care a murit la dentist: Din corupție, statul român nu controlează privatul
Publicat acum 24 minute
Nicușor Dan, întrebat când face nunta. Va lua numele de Grădinaru? Ce a răspuns președintele
Publicat acum 48 minute
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu: Un om normal nu ar sta câțiva ani la Viena fără să facă nimic
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 14 Noi 2025
Lia Savonea, scandal privind Acordul pentru Justiție. „Judecătorule, înapoi la CARTE, că ne faci tagma de râs”
Publicat pe 14 Noi 2025
Cum i-a jignit Ilie Bolojan pe magistrați
Publicat pe 14 Noi 2025
Câți bani avea, de fapt, Alina Bica în cont când a fost arestată? Dezvăluirea surprinzătoare a fostei șefe DIICOT
Publicat pe 14 Noi 2025
Trump a declarat oficial patru grupări europene de extremă stângă ca fiind "teroriste" . Care sunt acestea
Publicat pe 14 Noi 2025
Cazul fetiței de 2 ani moarte la dentist: Ce sumă li se ceruse părinților pentru procedura stomatologică
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close