Nicușor Dan, întrebat când face nunta. Va lua numele de Grădinaru? Ce a răspuns președintele

Nicușor Dan a fost întrebat când face nunta cu Mirabela Grădinaru, partenera sa de viață și mama celor doi copii ai săi și dacă după nuntă va lua și numele de Grădinaru.

"Nu mi-am pus problema asta. Nunta se va întâmpla, dar când se va întâmpla va fi foarte discret și veți afla după.

E nevoie de un moment de liniște și de detașare de politic-social în acel moment pe care vă dați seama că în 6 luni de la preluarea mandatului nu l-am avut. Și cred că încă vreo șase tot așa va fi.

Nici nu mai e nevoie de cuvinte despre relația asta. Se va întâmpla, o să aflați", a declarat Nicușor Dan, la România TV.

Întrebat dacă a pregătit verighetele, Nicușor Dan a spus că: "în afară de a citi documente și a participa la diverse ședinte nu am făcut nimic în sensul acesta (n.r. al nunții)".