Nicuşor Dan îl omagiază pe Corneliu Coposu: Un apărător neclintit al democraţiei şi libertăţii

Corneliu Coposu a fost un apărător neclintit al democraţiei şi a luptat pentru libertate şi dreptate, într-o perioadă sumbră a istoriei noastre, când cei care rosteau adevărul erau pedepsiţi, încarceraţi, torturaţi şi condamnaţi la moarte, a afirmat, marţi preşedintele Nicuşor Dan.

Şeful statului a depus o coroană de flori la monumentul ridicat în onoarea politicianului, pentru a comemora trei decenii de la moartea acestuia.

"În cei 17 ani petrecuţi în temniţele comuniste, Seniorul şi-a păstrat valorile şi a rămas fidel idealurilor de integritate, verticalitate şi moralitate politică. Prin exemplul personal, Corneliu Coposu a demonstrat că demnitatea şi credinţa în democraţie pot supravieţui chiar şi celor mai întunecate regimuri. După căderea comunismului, a reintrat în viaţa publică, devenind simbolul unei alternative autentic democratice şi al unui mod etic de a face politică, cu profund respect faţă de oameni", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Corneliu Coposu "rămâne una dintre cele mai luminoase şi puternice figuri ale istoriei noastre recente, un exemplu de curaj, decenţă şi loialitate faţă de România", a subliniat preşedintele.

Potrivit acestuia, moştenirea Seniorului este astăzi mai actuală decât oricând.

"Principiile nu sunt negociabile, iar libertatea şi democraţia nu pot fi considerate drept câştigate pentru totdeauna. Avem datoria să le apărăm în fiecare zi, cu hotărâre şi responsabilitate", a adăugat Nicuşor Dan.