Nicușor Dan face bilanțul obiectivelor asumate la începutul mandatului: Termoficarea o să fie mai bună iarna viitoare, iar 'ecosistemul' din zona imobiliară nu funcționează

"O să fie mai bine, mult mai bine, pentru că pleacă şi aceste proiecte care sunt finanţate cu fonduri europene. Spre deosebire de anul trecut, când am avut vreo cinci şantiere mari, anul acesta o să avem vreo 12 şantiere mari", a spus Nicuşor Dan, într-o emisiune la Prima TV.



Potrivit acestuia, cele mai mari pierderi se înregistrează în reţeaua principală. "Asta înseamnă între CET-uri şi punctele termice. După aceea avem aşa-numita reţea secundară, care este între punctele termice şi blocuri. Aici pierderile sunt mult mai mici şi aici sunt reparaţii care se fac. Dar problema mare este pe reţeaua principală", a afirmat Nicuşor Dan.



El a menţionat că în acest mandat ţinta sa sunt 150 - 180 de kilometri. "O să fie vreo 150, aş zice eu. Poate 180", a adăugat primarul general.

'Ecosistemul' din zona imobiliară nu funcționează

'Avem un întreg ecosistem pe zona imobiliară în care autoritatea nu funcţionează şi aici sunt Inspectoratul de Stat în Construcţii, prefecţii, bineînţeles şi primăriile care au dat autorizaţiile şi parchetul', a susţinut Nicuşor Dan.

El a semnalat că jumătate dintre autorizaţiile de construire emise de fosta administraţie sunt nelegale.

'Pe autorizaţiile de construire emise de fosta administraţie, care sunt contestate de vecini, că nimeni nu are timp să le verifice pe toate, alea vreo 200 care sunt contestate în instanţe, unul din două e pierdut, în sensul că instanţa constată că autorizaţia e nelegală. (...) Eu vorbesc despre cele care sunt emise de Primăria Capitalei. (...) Este un fenomen de corupţie. Pe PUZ-urile de sector socoteala este că aceste şase PUZ-uri de sector, care au fost date între 2018 şi 2020, socoteala este că metri pătraţi construibili care s-au dat în plus sunt de ordinul zecilor de milioane. Înmulţiţi astea cu câteva sute de euro pe metru pătrat şi o să vedeţi care este miza şi legat de aceste PUZ-uri de sector noi am spus din 2018 că sunt nelegale. În 2019 am făcut plângere penală la DNA pentru PUZ Sector 3 şi nu s-a soluţionat încă', a explicat primarul general.

Potrivit acestuia, de-a lungul timpului, Consiliul General a aprobat Planuri Urbanistice Zonale cu derogări de la prevederile Planului Urbanistic General.

El a menţionat că de când este primar general a emis între 1.200 şi 1.500 de autorizaţii de construire, scrie Agerpres.

