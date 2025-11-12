€ 5.0846
Data publicării: 13:19 12 Noi 2025

Nicuşor Dan, anunț despre cadrele militare care îndeplinesc condiţiile de pensionare
Autor: Anca Murgoci

Cadrele militare şi angajaţii Ministerului de Interne care îndeplinesc condiţiile de pensionare, dar aleg să rămână în sistem vor beneficia ulterior de prevederile legii actuale, precizează miercuri preşedintele Nicuşor Dan.

"Există o îngrijorare în rândul cadrelor militare şi al oamenilor din Ministerul de Interne şi servicii că ce s-a întâmplat cu pensiile magistraţilor se va întâmpla şi în aceste zone. Da, este o discuţie care va începe la un moment dat, însă, ceea ce vreau să transmit este că, aşa cum pentru magistraţi este expres că cei care îndeplinesc condiţiile de pensionare în momentul noii legi vor beneficia de aceste condiţii de pensionare mai departe, adică în momentul în care se vor pensiona, dacă aleg să rămână în sistem, vor beneficia de condiţiile de la momentul acesta şi nu de la momentul viitor în care se vor pensiona, există acord politic pe toate palierele pentru ca acelaşi lucru să se întâmple în sistemele de apărare, interne, servicii", a spus preşedintele, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Cotroceni.

Condiţiile de pensionare nu reprezintă un motiv pentru care angajaţii Ministerului de Interne şi cadrele militare să se pensioneze în acest moment

El a subliniat că îngrijorările legate de condiţiile de pensionare nu reprezintă un motiv pentru care angajaţii Ministerului de Interne şi cadrele militare să se pensioneze în acest moment.

"Nu este un motiv ca oamenii să se pensioneze pentru că, din păcate, din cauza incertitudinii, vorbesc acum doar de zona de magistraţi, din cauza incertitudinii pe ce urma să fie în sistemul de justiţie multă lume s-a pensionat de teama că mai târziu nu va avea aceleaşi condiţii de pensionare. Deci vreau să fac anunţul ăsta foarte clar pentru ca oamenii să aibă o previzibilitate pe ce se va întâmpla cu viitorul lor profesional", a spus şeful statului. 

VEZI ȘI: Nicușor Dan, răspuns pentru DC News. Dezvăluie o discuție cu o doamnă judecător 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

nicusor dan
pensii
militari
