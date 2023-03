"Va fi un scandal mare". Nicu Covaci, contestație la UCMR: Moculescu și-a dat arama pe față și a făcut o greșeală. Am fost pedepsit

"Am depus o contestație. M-am dus acolo și am predat-o. Mi-au spus că va dura până să îmi răspundă. Între timp, Moculescu și-a dat arama pe față și a făcut o greșeală. A destăinuit că, de fapt, eu am fost pedepsit. Și, anume, pentru faptul că, în '77, când am plecat din țară, Sergiu Nicolaescu m-a scos de pe genericul filmului în care toată muzica este a mea - "Nemuritorii". 20 de ani au băgat banii în buzunar, acești compozitori consacrați", a declarat Nicu Covaci, liderul trupei Phoenix, pentru pentru viva.ro.

"Eu, când m-am întors înapoi (n.r. în România), în anii 90, l-am prins pe Sergiu Nicolaescu și l-am luat la rost. Și mi-a promis că mă pune înapoi pe generic. Și m-a pus. Dar, 20 de ani, ăia au băgat banii în buzunar, drepturi de autor. Și zic: "Ăsta e jaf!". Și spune Moculescu că sunt compozitorii români jigniți de mine... Trebuie să îmi cer scuze la ei, că i-am făcut hoți. Păi, noi nu i-am făcut hoți, i-a făcut mama lor. Va fi un scandal mare. O să fac un scandal mare, pentru că eu nu mă dau bătut", a mai declarat Nicu Covaci.

Ce a spus Horia Moculescu

"Uniunea Compozitorilor este o entitate privată, a elitei muzicii românești. Visul meu a fost, în 1973, să ajung să fac parte din Uniunea Compozitorilor. Când am intrat, am dat un examen de o duritate excesivă, eu neavând Conservatorul ca și pregătire. În clipa când am intrat, scrisesem "Salcia" etc., eram foarte blindat din punct de vedere muzical, și am susținut examenul că așa spune regulamentul acestui grup de elită.

Mai e ceva: eu sunt prieten cu Nicu Covaci. Am avut o discuție lungă, după anii ‘90, cu el, el fiind atunci în miezul unui scandal cu Sergiu Nicolaescu - nu-și primea drepturile de la Uniunea Compozitorilor (n.r. pentru coloana sonoră a filmului "Nemuritorii"). Dar nu are cum, că este un intermediar. Și, în cazul filmului, legea obligă cinematografia să îi trimită drepturile lui Covaci.

"Nicu a vorbit foarte urât la adresa Uniunii Compozitorilor"

Problema este că el era plecat din țară și se prevala de o dispoziție care interzicea recompense materiale celor care erau plecați din țară definitiv, ilegal. Și mie tot așa mi-au dispărut niște piese cântate de Corina Chiriac care era în SUA sau de Mihaela Mihai care era în Franța. Banii de dinainte au dispărut, s-au spulberat, așa cum s-au spulberat toate taxele plătite. S-au spulberat până în 1990, probabil cu intenție. Atunci, Nicu a vorbit foarte urât la adresa Uniunii Compozitorilor, ceva inadmisibil, îngrozitor și a creat un incident moral.

Noi vrem să fim un club de elită al muzicii românești. Ajutăm pe toată lumea, promovăm pe toată lumea, chiar și pe cei tineri. Nu așteptăm decât o retragere discretă din scandal și Nicu să își ceară scuze pentru ce a spus în ‘90. Uniunea nu are bani. În Uniunea Compozitorilor nu există plăți, deci noi nu puteam fi acuzați că nu am dat drepturile de autor. Drepturile au autor se dau în mod normal prin AAD – Asociația Drepturilor de Autor". Citește mai departe>>

