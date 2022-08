Naşteri, înmatriculări auto, căsătorii, divorţ - totul se digitalizează la MAI. Burduja: Online până la sfârșitul anului viitor

"Deşi noi suntem Ministerul Digitalizării, marile proiecte de digitalizare sunt la ministerele de linie. Ministerul de Interne se ocupă de digitalizarea evenimentelor de viaţă, cum spun ei. Naşteri, înmatriculări auto, căsătorii, divorţ. Toate aceste lucruri ar trebui să fie online până la finalul anului viitor, este calendarul asumat la nivel european.

Am convingerea că lucrurile sunt în calendarul stabilit", a declarat ministrul Sebastian Burduja la DC NEWS.

Întrebat dacă poliţiştii se vor ocupa de digitalizare sau dacă asta se va întâmpla în colaborare cu Ministerul Digitalizării, liberalul a spus că "au echipe interne care se ocupă de zona IT. Noi ne-am oferit pe un proiect punctual, digitalizarea cazierului judiciar. Mi-am făcut un scop personal din a elimina cele 2,5 milioane de drumuri la secţiile de Poliţie Locală. Nu ştiu dacă v-aţi scos recent un cazier judiciar, că ne trebuie la orice. Am spus categoric că nu are sens să mergi cu buletinul, să completezi o cerere, să îţi pună CNP-ul un funcţionar în calculator, şi să îţi tipărească pe loc cazierul. Va fi online, dar nu depinde strict de ministerul nostru".

România, în topul țărilor cu internet de mare viteză, potrivit Eurostat

Anul trecut, 70% dintre gospodăriile din Uniunea Europeană au beneficiat de internet de mare viteză, în creştere de la doar 16% în 2013, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat)

În 2021, Malta a înregistrat o acoperire de 100% în ceea ce priveşte internetul de mare viteză pentru toate gospodăriile, fiind urmată de Luxemburg (96%), Danemarca (95%), Spania (94%), Letonia (90,7%), Ţările de Jos (90,6%), Portugalia (90,5%), Irlanda (88,7%) şi România (87,1%), la polul opus fiind Grecia (20%), Cipru (41%) şi Italia (44%).

În 2021, Comisia Europeană a adoptat primul program de lucru pentru componenta digitală a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE Digital), care defineşte domeniul de aplicare şi obiectivele acţiunilor sprijinite de UE care sunt necesare pentru îmbunătăţirea infrastructurilor de conectivitate digitală ale Europei. Aceste acţiuni vor primi o finanţare de peste un miliard de euro.

Prin stimularea investiţiilor publice şi private, MIE Digital va contribui la implementarea unor proiecte de conectivitate de interes comun pentru UE şi la instalarea unei infrastructuri de înaltă performanţă sigure, securizate şi durabile, inclusiv a reţelelor la nivel de gigabit şi 5G în întreaga UE.

Îmbunătăţirea infrastructurii de conectivitate a Europei va fi esenţială pentru realizarea transformării digitale a Europei, precum şi pentru asigurarea faptului că toate gospodăriile din UE dispun de conectivitate la nivel de gigabit şi toate zonele populate sunt acoperite de tehnologia 5G până în 2030.

Eurostat apreciază că s-au făcut progrese considerabile în conectivitatea cu reţele fixe de foarte mare capacitate (VHCN) în UE, potrivit Agerpres.

