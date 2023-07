Muzica influențează pierderea în greutate. Cum te ajută să scapi de kilogramele în plus - Studiu

Muzica are beneficii asupra stării noastre de spirit, dar ne poate influența și sănătatea, atât fizică, cât și psihică. Mai puțin cunoscute sunt beneficiile pe care le putem obține atunci când vine vorba de slăbit și modul în care muzica potrivită ne poate ajuta să ne atingem obiectivele.

Este bine cunoscut faptul că muzica are efecte benefice asupra sănătății noastre, îmbunătățește starea de spirit, reduce stresul și ameliorează durerea. Mai mult, favorizează memoria, somnul și poate aduce beneficii persoanelor cu simptome depresive, îmbunătățește circulația și ajută la optimism. De asemenea, ne poate influența dieta și pierderea în greutate.

Potrivit unui studiu publicat în The Journal of the Academy Marketing Science, muzica pe care o ascultăm poate influența meniul pe care îl alegem la ora mesei. Atunci când ascultăm muzică lentă cu volumul scăzut, tindem să mâncăm mai sănătos. Pe de altă parte, atunci când ascultăm muzică mai activă și la un volum mare, în loc să consumăm o dietă echilibrată, de obicei alegem alimente mai calorice și nesănătoase, informează 20minutos.es.

Muzică și exerciții fizice

În ciuda tuturor beneficiilor pe care le are muzica, ascultarea ei în timp ce facem exerciții ne poate ajuta să îmbunătățim concentrarea, să ne împiedice să fim distrași de alte zgomote, să ne simțim mai motivați și să minimizăm senzație de oboseală. În plus, muzica ajută la stabilirea ritmului în care ne antrenăm.

Potrivit unui studiu de la Brunel University London, ritmul muzicii poate ghida un antrenament, făcându-l mai eficient. Cercetătorii recomandă melodii de aproximativ 120 BPM (bătăi pe minut) pentru o încălzire aerobă, cele de 110-128 pentru exerciții de forță și cele de 160, pentru antrenament cardiovascular.

Ascultarea muzicii în timp ce faceți exerciții ajută nu numai la motivare și ritm, ci și la pierderea în greutate, așa cum demonstrează documentarul Trust me, I'm a Doctor, de la BBC.

A fost realizat un experiment în care, rezultatele obținute de oameni care au mers pe ritmul muzicii, au fost comparate cu rezultatele obținute de cei care nu au făcut-o.

Rezultatele au arătat că cei care au mers în timp ce ascultau muzică au reușit să-și reducă grăsimea corporală mai mult decât celălalt grup (2,4% față de 1,8%).

Muzica nu are numai beneficii pentru mintea noastră, ci poate fi, de asemenea, cheia sănătății corpului nostru și de mare ajutor atunci când vine vorba de pierderea în greutate, ca parte a unei diete echilibrate și a exercițiilor fizice.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News