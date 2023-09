MS Margareta a plantat doi bujori, Floarea Naţională a României, la Grădina Botanică Regală din Madrid

Trimisul special al Agerpres, Dana Purgaru, transmite: Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, a vizitat marţi, alături de Alteţa Sa Regală Principele Consort Radu, Grădina Botanică Regală din Madrid unde a plantat doi bujori, Floarea Naţională a României.

Majestatea Sa Margareta nu şi-a ascuns fascinaţia faţă de plantele care i-au fost prezentate în timpul vizitei sale de marţi dimineaţa la Grădina Botanică Regală din Madrid, o oază verde de opt hectare din centrul oraşului. Sub razele calde ale soarelui de toamnă care-şi făceau loc îndrăzneţe printre ramurile arborilor exotici, Custodele Coroanei Române a admirat flori, diverse specii de viţă de vie şi mai ales cactuşi şi agave de dimensiuni impresionante, cu care a ţinut să se fotografieze.

De asemenea, Majestatea Sa şi Alteţa Sa Regală Principele Consort au pus numeroase întrebări specialiştilor care i-au însoţit şi au lăudat calitatea panourilor informative de pe aleile grădinii, pe care Custodele Coroanei Române le-a şi fotografiat cu telefonul personal, sub privirile curioase ale trecătorilor.

"Suntem încântaţi că vizităm un loc superb din Madrid alături de asemenea personalităţi", a declarat Maria, pensionară din Lugo (nord-vest) aflată în vacanţă în capitala Spaniei, care a dorit să ştie cine este "senora" fotografiată de jurnalişti în grădina botanică destul de aglomerate pentru o dimineaţă de marţi.

Aceeaşi curiozitate a avut-o şi Lucia, de 62 de ani, turistă din Spania, aflată la prima sa vizită în această grădină. "Eu am un mare respect pentru regalitate şi sunt onorată să o văd pe Majestatea Sa din România atât de aproape. Tocmai remarcam ce zi frumoasă este azi pentru o vizită în grădina botanică. Acum, ziua mea e şi mai frumoasă!", a spus ea veselă.

Printre plantele de la Grădina Botanică Regală din capitala Spaniei se numără şi mai multe specii de bujori din diferite zone, iar de marţi acestora li se alătură 12 exemplare de bujor românesc (Paeonia peregrina), aduse la Madrid de la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV) din Bucureşti. Doi dintre aceştia au fost plantaţi marţi, cu mare grijă, de Majestatea Sa Margareta, sub privirile atente ale specialiştilor grădinii.

În urmă cu un an şi o lună, la 26 octombrie 2022, preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat legea prin care bujorul a devenit Floarea Naţională a României. Propunerea ca bujorul să fie proclamat Floare Naţională a fost iniţiată de USAMV în iunie 2013, în cadrul Conferinţei "Agriculture for Life, Life for Agriculture". Potrivit site-ului USAMV, ideea unei flori naţionale s-a conturat încă din timpul domniei Regelui Carol I, iar propunerea ca aceasta să fie bujorul a fost susţinută de mediul academic şi de societatea civilă, şi a fost semnată de mii de persoane, din ţară şi din diaspora.

Grădina Botanică din Madrid a fost fondată în 1755, în nordul oraşului, într-un spaţiu mai modest, de regele Ferdinand al VI-lea al Spaniei (1713-1759), sub denumirea Jardín Botanico de Migas Calientes. În 1774, regele Carol al III-lea al Spaniei (1716-1788) a hotărât ca grădina să fie mutată în locaţia actuală de pe Paseo del Prado. Actuala Grădină Botanică Regală din Madrid (Real Jardín Botanico de Madrid) a fost inaugurată în 1781. În prezent, colecţiile sale includ aproximativ 90.000 de plante şi flori şi 1.500 de copaci.

În timpul vizitei sale, Custodele Coroanei Române a semnat în Cartea de Onoare a Grădinii Botanice Regale din Madrid şi a schimbat cadouri cu directoarea instituţiei, María-Paz Martín Esteban.

Majestatea Sa Margareta, alături de Alteţa Sa Regală Principele Consort Radu, efectuează săptămâna aceasta o vizită în Regatul Spaniei, în cadrul căreia au programate mai multe întâlniri publice în capitala ţării, Madrid, şi la Toledo.

Luni, Custodele Coroanei Române şi Principele Consort au fost oaspeţii Centrului Satelitar (SatCen) al UE de lângă capitala Spaniei, vizită urmată de un discurs susţinut de Majestatea Sa Margareta la sediul din Madrid al Institutului Regal Elcano pentru Studii Internaţionale şi Strategice.

Vizita regală în Spania are loc în perioada preşedinţiei acestei ţări la Consiliul Uniunii Europene şi cuprinde o întrevedere cu Regele Felipe al VI-lea şi Regina Letizia, dar şi întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii din România şi Republica Moldova.

Vizita Majestăţii Sale Margareta şi a Principelui Consort Radu în Regatul Spaniei se desfăşoară în perioada 25-29 septembrie.

