Moroșanu, probleme serioase după Survivor: Nu cred că o să mă mai lupt. Totul se întâmplă cu un scop

În urmă cu mai bine de două luni Cătălin Moroșanu părăsea Survivor în urma unei accidentări grave. "Din ultimele analize se pare că recuperarea nu a decurs cum trebuie, meniscul este rupt, trebuie să mă operez", a spus sportivul pentru viva.ro.

"Nu cred că o să mă mai lupt"

"Nu cred că o să mă mai lupt. Eu cred că în viață primești niște semne și Dumnezeu mi-a arătat că am avut o carieră frumoasă, am realizat multe lucruri în sportul meu, dar ar trebui să mă îndrept spre mentoring, antrenoriat. O să deschid o academie și o să încep alt drum. Totul în viață se întâmplă cu un anumit scop", a mai spus Cătălin Moroșanu.

Cătălin Moroșanu a fost eliminat din competitia Survivor la jumătatea lunii aprilie, după accidentarea suferită în timp ce se duela cu Starlin. A călcat greșit și a avut nevoie de îngrijiri medicale.

"Am o veste extrem de importantă. Ne vom lua rămas bun de la unul dintre voi. Așa cum știți, în echipa Faimoșilor avem doi oameni care sunt spitalizați. În această seară, unul dintre cei doi părăsește competiția. În urma analizelor, medicii au hotărât ca traseul acestuia să se oprească aici. Sănătatea joacă rolul cel mai important. Este vorba despre un coechipier de la început, care a jucat un rol important în victorii, care a luptat zi de zi cu foamea. Survivor România se oprește pentru Cătălin Moroșanu”, spunea prezentatorul Daniel Pavel, la acel moment.

"Sănătatea este cea mai importantă"

"Am meniscul rupt și, chiar dacă aș mai intra pe traseu, ar putea să mă afecteze. Sănătatea este cea mai importantă și vreau să ajung în România pe picioarele mele. Acum mi-am mai revenit puțin. În viață, fiecare are un destin. Al meu a fost să stau până acum în acest concurs. Până la urmă, contează sănătatea cel mai mult. Acest concurs pentru mine a înseamnat multe chestii. Nu mi-am imaginat că pot să gândesc așa negativ față de colegii mei, că pot să-i urăsc, că îmi doresc să piardă unele probe doar pentru că nu aveam sentimente bune față de ei. Țin minte că pe 16 februarie săpam cu mâinile goale wc-ul ăla și nu am realizat că a fost ziua fiicei mele.

Din punct de vedere psihic trăim într-o altă lume. Într-un matrix. Sunt multe lucruri importante, atunci realizăm cât de egoiști suntem. Uităm de familia noastră, de prietenii noștri, sunt multe lucruri care nu ne fac cinste. Dar trebuie să învățăm să apreciem ce avem în viața noastră, pentru că toți o să ieșim și o să ne gândim ce am făcut aici. Poate o să fim mândri sau poate nu, trebuie să fim exact cum am intrat. Aici în Survivor ne dăm măștile jos și iese răul din noi", spunea sportivul atunci.