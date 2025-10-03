”Moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial”. Bolojan, atac frontal la magistrați

Premierul Ilie Bolojan a declarat, astăzi, în contextul suspendării parțiale a activității din sistemul judiciar, că, în opinia sa, ”moral ar fi ca și salarizarea să fie suspendată parțial”.

Amintim că magistrații aleg doar procesele pe care le consideră urgențe. În acest sens, premierul a fost întrebat dacă și cum se poate implica pentru a debloca situația ce afectează foarte mulți români.



”Personal nu am ce să fac pe această chestiune, dar consider că Ministerul Justiţiei poate să iniţieze un dialog cu magistraţii, cu CSM, pentru că, dacă activitatea este suspendată parţial, moral ar fi ca şi salarizarea să fie suspendată parţial. Altfel, nu cred că este în regulă şi nu este un aspect de respect pentru cetăţenii români, dintre care unii dintre ei depind de o sentinţă sau de alta şi au nevoie de un serviciu public, aşa cum toate celelalte instituţii trebuie să asigurăm un serviciu public decent, din respect pentru cetăţenii", a declarat Ilie Bolojan, vineri, la Palatul Victoria.



Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, la finalul lunii august, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor. În acest demers li s-au alăturat şi procurorii, care au anunţat că îşi suspendă activitatea, cu unele excepţii care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecţie.