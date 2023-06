Momentul în care vedeta pop Bebe Rexha a fost lovită cu un telefon în cap în timpul concertului. A căzut în genunchi și a fost nevoită să întrerupă spectacolul  / video

Vedeta, care cânta la New York, s-a prăbușit în genunchi când telefonul a lovit-o în cap. Ulterior, aceasta a fost scoasă de pe scenă, scrie BBC.

Bebe Rexha gets hit by phone in the face on stage pic.twitter.com/AJ1Xj7NtfR





Videoclipul postat online arăta că un bărbat a fost scos din mulțime de securitate, în timp ce fanii au strigat „ăsta e un atac”.

Cântăreața, ale cărei hituri includ I'm Good (Blue) și Meant To Be, nu a comentat incidentul.

Mama sa a declarat că vedeta a primit tratament medical și a avut nevoie de trei cusături.

Bebe Rexha shows her injury from the cell phone attack.



Her attacker has been arrested and charged with assault. pic.twitter.com/Q59WajNHxz