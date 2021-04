Miza e mai mare decât criza. Pace în coaliție în urma a două ședințe de terapie. Chirieac, verdict după ce Ghinea a vorbit despre o comedie halucinantă

Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, întrebat fiind cine a fost adultul din încăpere, în scandalul din coaliția de guvernare, a răspuns că ”Dan Barna și Klaus Iohannis. Nu simt nevoia să adaug detalii. Dan Barna este cel care a strâns USR în jurul lui, după ce a plecat fondatorul, a strâns USR și PLUS când părea că mergem în direcții diferite. Dan Barna a ținut această coaliție la un loc acum”. El mai spune că totul a plecat de la erori ”absolut stupide”.

”Comedie halucinantă a erorilor”

„În războiul rece era teoria aceea că toate scenariile care pot declanșa un război erau aranjate, singurul punct care putea fi necontrolabil era eroarea sau nebunia umană. Cred că am ajuns în criza asta pe niște erori absolut stupide. Eu știind ce au spus și Vlad Voiculescu, și Florin Cîțu, celebra difuzare a conferinței unul peste altul, care a fost suprainterpretată în presă, la partide, a fost o eroare umană clasică. Nu s-au înțeles pe mesaje. Dacă faci cu pixul în mână ce zice Vlad Voiculescu, asta și asta, ajungi la o comedie a erorilor care este halucinantă. În acele două întâlniri numite de terapie (ședințele coaliției în care s-a pus capăt crizei printr-un nou acord - n.r.), chiar așa a fost: unii spuneau ceva, alții altceva. Chiar dacă au fost niște decizii controversate, s-a ajuns la criză din neînțelegeri și erori umane”, a afirmat Cristian Ghinea, la Digi24.

El i-a dat dreptate lui Dan Barna, care a spus că toată criza pare mai rău din afară: ”Chiar așa era. Criza a fost atât de neașteptată... A venit chestia asta care ne-a lovit ca o rachetă. Am rezolvat-o, nu înțeleg de ce s-a întâmplat. După terapia de la coaliție, ne găsim resursele să o reconstruim”.

Miza e mai mare decât criza

Analistul politic Bogdan Chirieac consideră că Cristian Ghinea are o miză mare, dincolo de criza din coaliție, care se pare că s-a transformat în pace, după două ședințe de terapie: ”Cristian Ghinea este foarte interesat să treacă 30 de miliarde de euro prin ONG-urile de casă ale domniei sale și ale partidului din care face parte. Ar trebui întrebat dl. Ghinea dacă de fonduri europeni urmează să beneficieze distinse ONG-uri, prin participare nemijlocită. Este un lucru extraordinar acesta prin care ONG-urile participă la viața cetății, dar ele sunt organizații non-guvernamentale, în timp ce fondurile europene, deși sunt ale națiunilor, sunt derulate prin guverne.”

Întrebat cât va mai dura pacea, luând în considerare și afirmațiile lui Cristian Ghinea, analistul politic a răspuns: ”Nu e pace. Acest Guvern e bazat pe interese. USR PLUS are interesul de a rămâne la guvernare, eu nu cred că vor pleca ușor. Există din surse autorizate, care țin să-și păstreze încă anonimatul, ideea că-n toamnă USR va pleca de la guvernare și se va deschide calea unor noi coaliții. Eu nu cred că se va întâmpla asta, nu cred că se va pleca, s-au așezat în scaune. Sub nicio formă nu vor abandona”.

Acest articol reprezintă o opinie.