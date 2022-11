Mituri despre endometrioză legate de sarcină, menstruație și tratament, dezmințite

Deși multe dintre aceste mituri au fost dezmințite, dezinformarea continuă să fie furnizată oamenilor atât de către profesioniștii din domeniul sănătății, cât și de către publicul larg.

Iată o parte din miturile legate de endometrioză:

Mit: Durerea menstruală este normală.



Realitate: Durerea severă la menstruație nu este normală și poate fi cauzată de endometrioză sau de alte afecțiuni.



Mit: Sarcina vindecă endometrioza



Realitate: Simptomele endometriozei se pot ameliora în timpul sarcinii din cauza modificărilor nivelurilor hormonale. Această ameliorare poate fi doar temporară, iar simptomele pot reapărea după naștere.



Mit: Tratamentul medicamentos vindecă boala.



Adevăr: Tratamentul medicamentos nu vindecă boala. Acesta poate doar să amelioreze simptomele.



Mit: Histerectomia vindecă boala.



Adevăr: Endometrioza este o afecțiune care încă nu are o metodă de tratament curativă. Pentru femeile cu adenomioză, histerectomia ajută în a atenua unele simptome, în cazul endometriozei însă simptomele pot reveni.

Sunt unele persoane care, fiind semidocte, te învață care este tratamentul endometriozei: să faci copii. Eventual pe bandă rulantă, până la menopauză, să știm o treabă.

Bineînțeles că medicii nu susțin venirea pe lume a unui copil ca tratament de boală. Dar vin tot felul de persoane, cu studiile terminate la Universitatea Facebook, care îți spun că singura ta șansă pentru a te trata de endometrioză este... o sarcină. O sarcină te ajută doar să pui boala pe pauză câteva luni și, neavând menstruație, endometrioza nu are de unde se „hrăni” prea mult.

Să ai un copil nu poate fi nicicum tratament împotriva unei boli. Cine recomandă așa ceva, vraci sau pur și simplu, un om fără minte, habar nu are ce spune. Un copil îți schimbă viața total și nimeni n-ar trebui să conceapă copii doar pentru a se trata de boala X, în cazul nostru: endometrioză.

O femeie ar trebui să rămână însărcinată doar dacă vrea. Și atât. Nu pentru că toate prietenele ei devin mame, nu pentru că se aude nu știu ce alarmă a unui ceas biologic, nu pentru că „nu va avea cine să aibă grijă de ea la bătrânețe”, nu pentru că „așa trebuie”.

O femeie poate vrea să-și facă o carieră și nu are timp să aibă grijă de copii. Sau poate are deja o carieră, dar nu vrea copii pentru că tocmai, ar vrea ea să aibă grijă de ei și să nu-i crească cu bone. Dar n-are timp. Sau pur și simplu nu vrea să-și facă timp.

Sau încă un motiv pentru care o femeie nu vrea să aibă copii, mai ales ca formă de tratament pentru endometrioză: N-are chef. Nu vrea nici carieră extraordinară, nici copii. Vrea pur și simplu să trăiască. Are acest drept? Are ce drepturi vrea ea.

În plus, să faci copii poate oricine. Probabil aveți prieteni care se laudă că fac copii. Din câte știu, sex poate face oricine, deci nu e așa treabă serioasă, ca să nu zic că nu e treabă mare, să faci copii. E, într-adevăr, treabă serioasă, să-i crești educați etc. Dar să-i faci... hello, pe bune? Se mai laudă cineva azi, în 2022, că face copii? Dar pot înțelege și treaba asta cu lauda dacă ăsta e cel mai mare lucru pe care l-ai realizat în viață: să marchezi cu finalitate. Dar pot înțelege până când nu începi să te iei de un om care nu vrea copii și să-i spui: „vei regreta la bătrânețe!” La fel de bine, pot să regret la bătrânețe că nu am casă în Dubai. Vezi continuarea aici.

