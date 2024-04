Mitul alcoolului care „face bine la inimă”. Ce spun cercetătorii de la Universitatea Harvard

Există multe mituri despre presupusele proprietăți benefice ale acestor două băuturi alcoolice pentru sănătatea noastră. S-a spus adesea că atât vinul roșu, cât și berea, în cantități moderate, ar putea avea efecte protectoare asupra sănătății cardiovasculare. Este adevărat acest mit?

Efectele cardioprotectoare puse sub semnul întrebării

De fapt, este vorba despre o chestiune care a fost studiată pe larg, adesea cu interese economice implicate. Și totuși, așa cum subliniază prestigioasa Universitate Harvard într-un articol pe portalul său web, niciun studiu epidemiologic nu a reușit să confirme în mod solid că vreun tip de băutură alcoolică (inclusiv vinul, berea sau lichiorurile) reușește să reducă efectiv riscul de boală cardiovasculară.

În schimb, afirmă instituția, ar putea exista anumite dovezi potrivit cărora consumul moderat de alcool ar putea reduce anumite riscuri cardiovasculare. Orice ar fi, este important să se țină cont că aici ar influența aspecte precum modelul de consum (de exemplu, dacă consumul este mai mult sau mai puțin concentrat în timp). De asemenea, nu se recomandă în niciun fel ca persoanele care nu consumă alcool în mod obișnuit să înceapă să o facă, fiind preferabil să adopte în schimb o dietă sănătoasă.

Consumul de alcool, în orice cantitate, a fost asociat cu riscuri pentru sănătate la fel de importante precum o probabilitate mai mare de a dezvolta numeroase tipuri de cancer. De asemenea, subliniază un raport publicat în The Lancet, studii recente cu metode avansate au pus sub semnul întrebării presupusele proprietăți benefice ale alcoolului pentru sănătatea cardiovasculară. Conform aceluiași studiu, cantitatea de alcool care minimizează la maxim daunele pentru sănătate este zero.

Sursa foto: https://www.freepik.com/, @KamranAydinov

Polifenolii și opțiuni mai sănătoase

Acest lucru nu înseamnă că vinul sau berea nu conțin, în afara alcoolului, anumiți compuși care pot fi benefici pentru sănătate.

De exemplu, vinul este relativ bogat în polifenoli, substanțe cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii care ar putea fi legate de beneficii la nivel circulator sau chiar neurologic. Berea conține, de asemenea, acest tip de substanțe, dar în proporții mai mici.

Cu toate acestea, aceste substanțe sunt de asemenea prezente (și în concentrații mai mari) în alte alimente precum fructe de pădure (zmeură, afine, cireșe), roșii, ceapă roșie, afine, struguri etc., sau chiar în versiunile non-alcoolice ale berii și vinului (sau în must de struguri). Prin urmare, în prezent nu există suficiente dovezi științifice pentru a recomanda consumul regulat al oricăreia dintre aceste băuturi alcoolice, potrivit 20minutos.es.

