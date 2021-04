Misterul Vlad Voiculescu. Val Vâlcu: E o minciună. A stat 7 luni și a turnat un film

Jurnalistul Val Vâlcu a fost invitat la emisiunea „Realitatea de la 18:00“ de la Realitatea Plus și a vorbit despre ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu:

„O definiție a prostiei este să faci același lucru de mai multe ori și să te aștepți la aceleași rezultate. Când spuneți că de 4 luni este Vlad Voiculescu, nu e corect, el este de 12 luni și nici în primul mandat nu a făcut nimic. El a fost legenda. A făcut ceva, a luptat cu mafia? Cum era, zdrobiți cătușele, cum era? E un actor, ce a făcut? Cum a ajuns acolo?

În primul rând, nu știm ce facultate a absolvit. Are o hârtie dată de o universitate. Toate diplomele de studiu sunt emise de o facultate... Facultatea de Mecanică, Facultatea de Educație Fizică și Sport, nu de către Universitate. Diplomele în spate și o foaie matricolă cu orele făcute. El a fost construit, o legendă, aducea citostatice într-o sacoșă. E o minciună! Afară sunt strict reglementate aceste produse, până la urmă toxice, și nu le cară nimeni cu sacoșa dintr-un loc în altul“, a precizat jurnalistul.

7 luni a turnat un film

„Te-ai fi așteptat ca a doua zi după ce a venit să schimbe legislația, să întoarcă ANMDMR-ul... nimic, a stat 7 luni și nu l-am simțit. Lucra la film, turna un film.

Acum același lucru, în afară de scandaluri, bâlbe și atacuri la adresa partenerilor de guvernare, plus funcția de observator, se plânge: Nu merge cutare, și, foarte interesant, Încercăm să căutăm soluții, încercăm să căutăm, nu căutăm sau încercăm să rezolvăm. Nu știm ce a făcut, nu știm ce tangență are cu domeniul sanitar, hai să zicem că e adevărat că aducea el citostatice, mă rog, facere de bine, filantropie, e nevoie și de asta. Dar să vii într-o formațiune care pretinde că se întemeiază pe competență, tehnocrați... El vine din PLUS, de aceea și rezistă. De fapt, cea mai mare jignire o pricinuiește membrilor USR, acelor oameni obișnuiți. Care PLUS, el și Cioloș“, a conchis jurnalistul Val Vâlcu.

Acest articol reprezintă o opinie.