Dan Barna, fără putere în fața lui Vlad Voiculescu. Val Vâlcu: După cum vedeți, nu s-a întâmplat nimic! Vă spun și de ce

"Dacă ați remarcat, Dan Barna nu poate să-l schimbe pe Vlad Voiculescu. Dan Barna i-a cerut lui Vlad Voiculescu să îl pedepsească, mă rog, să îl îndepărteze pe Voinea, omul de încredere, omul forte a Ministerului, pentru că a făcut acea postare care a aruncat în aer credibilitatea întregului demers. După cum vedeți, nu s-a întâmplat nimic, n-a mișcat, și nici Dan Barna nu a făcut nimic, Dan Barna care încearcă să pară mână forte. Vă spun acum și de ce.

Vezi și: Dan Barna îl critică pe Ștefan Voinea, omul cheie al lui Vlad Voiculescu din Minister: Eroare de logică de clasa a noua

Sunt alegeri în USR PLUS. Stilul lor de alegeri este din ăsta cu orizontal, cu Internet, intră unii, din 15 mii de oameni votează, fac, dreg. Păi, iertați-mă, dacă el e în stare- Vlad Voiculescu- să mobilizeze o armată, că or fi troli din Leningrad, că or fi fanatici din România, că or fi oameni de bună-credință care îl iubesc și nu mai pot după el, reușește să mobilizeze și înclină balanța în alegerile interne, că nu sunt alegeri în sală, votează unii pe internet. Nu își poate permite Cioloș să îl îndepărteze că rămâne cu zero voturi la alegerile interne. Dincolo, Barna nu prea îl contestă, nu prea îl atacă, din același motiv. Hai să ne gândim cum 5-6-10 mii de fani din ăștia de pe Internet sugrumă democrația. USR-ul nu poate să-l elimine, PNL-ul, coaliția nu poate să elimine USR-ul, deci țara este captivă acestor 6-10 mii de fani, care, prin Internet- iată, forța Internetului- dirijează ce se întâmplă în țara asta.", este scenariul lansat de către jurnalistul Val Vîlcu, în cadrul emisiunii "Deferiți mass-media" de la DC NEWS.