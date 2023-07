Mircea Geoană, la Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu: Nu vă daţi seama cât de mult contribuie la imaginea ţării noastre

"Constantin Chiriac merită orice formă de distincţie, de apreciere şi de cuvinte frumoase. Eu sunt obsedat de imaginea ţării şi de brandul de ţară. Cred că meseria mea, viaţa mea m-au făcut, trăind şi în străinătate destul de mult, m-au făcut să fiu foarte sensibil. Nu vă daţi seama cât de mult contribuie un astfel de festival la imaginea agregată a ţării noastre. Nu vă daţi seama ce mult face TIFF-ul de la Cluj, cât de mult face acum Capitala Culturală la Timişoara, cât de mult va face Cristian Măcelaru - noul director al Festivalului Enescu, care începe peste câteva săptămâni. Şi vă spun ca unul care a făcut multe în viaţa lui că orice euro investit în cultură se întoarce înzecit, orice euro investit în natură se întoarce înzecit, orice euro investit în educaţie, în inovaţie se întoarce înzecit. Încurajarea mea este - dacă vrem să avem un brand de ţară cum ne-am dori şi cum îl merităm să investim în artă, în creativitate, în natură, în inovaţie, iar Sibiul a devenit un magnet pentru alte evenimente. (...) De aici poate să plece o undă magnetică formidabilă, în care România să fie pe scenă, nu doar la Sibiu, ci în toată lumea şi în toată Europa. Constantin Chiriac, fără cuvinte multe, eşti un geniu în sportul tău. Mulţumim mult pentru ce faci pentru ţara noastră!", a spus Mircea Geoană, sâmbătă seara, la Gala Celebrităţilor FITS.



Mircea Geoană a mulţumit FITS pentru că a oferit 3.000 de abonamente online, gratuite, militarilor NATO.



Secretarul general adjunct al Alianţei Nord-Atlantice speră ca în 2024 "diplomaţia publică" a NATO să devină partener oficial al Festivalului de la Sibiu.



"Acest lider excepţional care este Constantin Chiriac m-a surprins până şi pe mine şi recunosc că am văzut multe la viaţa mea şi cu surprizele bune sau proaste stau binişor. (...) Vin aici să vă spun şi în calitate oficială: sperăm ca până la anul Divizia diplomaţie publică să fie un partener oficial pe un anumit segment de public şi faceţi un lucru foarte bun", a anunţat Mircea Geoană.



În discursul său, el le-a mulţumit miilor de militari NATO din România, care fac ca ţara să fie "la adăpost", scrie Agerpres.



"Am fost la Academia Forţelor Terestre, am fost la Comandamentul NATO pentru Europa de Sud-Est, tot aici, în Sibiu. Astăzi, în timp ce vorbim şi ne bucurăm de cultură, de viaţă, de ceea ce ne face să fim oameni şi ceea ce ne face să fim atât de împliniţi, câteva mii de militari NATO sunt în România, fiind siguri că această ţară şi toate ţările NATO sunt la adăpost. Şi în numele nostru aş vrea să le mulţumim. (...) Le mulţumim din inimă", a adăugat Mircea Geoană.



Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu se va încheia duminică seara. Manifestarea este considerată de organizatori cel mai mare festival al artelor spectacolului din România, unul dintre primele trei, de acest fel, din lume.

