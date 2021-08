Mircea Badea a trecut în chiloți în momentul în care Carmen Brumă dădea un interviu

Se întâmpla în Italia, chiar în timpul Festivalul de film de la Veneția. La Antena 3, în emisiunea lui Radu Tudor, Mircea Badea a povestit ce a pățit.

”La un moment dat, m-am aflat, fără să știu, exact în timpul Festivalului de la Veneția, unde se ținea evenimentul. Habar nu aveam. M-am dus la plajă și am rămas eu să strâng jucăriile copiilor. Aveam un sac mare în care puneam lopățele, găletușe etc. Am luat sacul, l-am pus pe umăr, eram în chiloți de baie, cu maieu și am intrat în recepția Festivalului de la Veneția. Ăia toți erau îmbrăcați pinguin, iar eu în chiloți cu sacul după mine. Voiam să ajung la lifturi. Și, când mă uit, colega de apartament (n.r. - Carmen Brumă) dădea un interviu. Zic: What?! Ea se dusese în cameră, se îmbrăcase să mergem în oraș, dar eu întârziasem că strângeam lopățelele de pe plajă și a durat ceva. Când au văzut-o reporterii, au întrebat-o ce face, cum se simte la Veneția. Ea dădea interviu, iar eu am trecut absolut șocat, cu sacul. Prietene, nici nu s-a uitat. A fost pe sistemul: Doamne, cine o fi ăsta?!” Asta am pățit eu la Veneția”, a povestit Mircea Badea la Antena 3.

Festivalul de la Veneția va debuta la începutul lunii septembrie 2021

Festivalul de film de la Veneția (în italiană Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, în engleză Venice Film Festival ori Venice International Film Festival), este cel mai vechi festival de film din lume. A fost fondat în 1932, ca Venezia Biennale.

Festivalul de film de la Veneția (Biennale Cinema) va avea loc în perioada 1 – 11 septembrie 2021. Regizorul sud-coreean Bong Joon-ho a fost numit președinte al juriului, marcând pentru prima dată când un regizor sud-coreean a fost ales drept cel mai înalt jurat al Lido.