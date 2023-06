Minivacanţa de Rusalii. Medicii și pompierii, semnal de alarmă către părinţi

Pompierii le atrag atenţia părinţilor să nu îi lase pe copii nesupravegheaţi la scăldat, nici măcar în locuri autorizate.

'Să fie supravegheaţi în locurile în care aceştia se scaldă, chiar dacă este vorba despre o piscină, lacuri, râuri, mare şi foarte important este ca părinţii să nu îşi lase copiii încuiaţi în maşini, mai ales în perioadele caniculare, deoarece există riscul ca aceştia să se sufoce şi să se ajungă la tragedii', a declarat Lucian Jacodi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Porolissum Sălaj, conform Rador.

Atenție și la utilizarea focului în câmp deschis

'Este interzisă utilizarea focului deschis în zonele afectate de uscăciune avansată, precum şi pe timp de vânt. Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în incintele unităţilor, în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate. Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 de metri faţă de locurile cu pericol de explozie în care se găsesc gaze sau lichide combustibile respectiv 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile.', a mai spus Lucian Jacodi.

De asemenea, avertismentele pompierilor se adresează și fermierilor, care pentru prevenirea incendiilor nu trebuie să folosească utilaje defecte, mai ales în apropierea depozitelor de furaje.

Vezi și - Cum va fi vremea în iunie. Unde plouă şi ce temperaturi avem

"Cât priveşte luna iunie, avem estimările acelea pe săptămâni, care merg până în 26 iunie, care indică, acum la început, un plus de precipitaţii pe vest, sud-vest, cantităţi mai mari decât normalul perioadei. Luna iunie este cea mai ploioasă lună a anului, să ţinem minte. Şi apoi, precipitaţiile, din ce am observat pe săptămâni, ajung în toată ţara, în a doua săptămână a lunii iunie. Vreme instabilă cam peste tot. Apoi, din 19 iunie, până pe 26, zonele din jumătatea de sud cu ceva ploi. Termic stăm bine. Când ne uităm pe medii, nu ar trebui să avem temperaturi extreme, dar estimările nu indică aceste valori de temperatură extremă. Ne putem trezi, ca în ultimii ani, să avem un val de căldură timpuriu, chiar după 20 iunie. Aşa s-a întâmplat şi în ultimii ani, cu temperaturi de 35-37, chiar 40 de grade Celsius. Anul trecut am emis în vestul ţării COD ROŞU de caniculă la final de iunie.", a declarat Mihai Huştiu, meteorolog ANM, la DC NEWS TV. VEZI CONTINUAREA AICI!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News